Vous pouvez appeler cela une déformation ou vous pouvez appeler cela un miracle – mais ce veau est vraiment spécial. Après avoir été rejeté par son propre troupeau, un veau né avec six membres a finalement été accepté dans une nouvelle maison. Le veau à six pattes est né en Irlande du Nord et Actualités de Belfast appelle sa survie un exploit «contre toute attente». Il est né dans une ferme en activité où le fermier craignait que sa déformation conduise à l’ostracisme de ses confrères. Les publications des médias en Irlande ont qualifié sa difformité d ‘«ailes d’ange» et ont contribué à amplifier la campagne pour trouver un nouveau foyer au bébé.

Le fermier avait initialement prévu d’amputer ses « ailes d’ange » (les deux membres supplémentaires qui la main de ses épaules) pour le rendre plus acceptable dans le troupeau. Cependant, son médecin vétérinaire a informé que l’un des membres supplémentaires du veau était attaché à sa colonne vertébrale.

Ainsi, l’agriculteur a contacté Nut House Hen Rescue & Re-homing. Il voulait leur aide pour trouver un foyer heureux pour le veau où il pourrait vivre paisiblement. Il a appelé l’animal «un taureau très spécial».

Ils ont lancé une campagne sur Facebook pour rechercher des parents adoptifs potentiels. Ils ont publié des détails sur le veau et ont ajouté à quel point c’était injuste pour le fermier, car il devrait travailler beaucoup pour séparer le bébé de son troupeau. Le message a décollé et des centaines d’offres ont surgi. «J’étais tellement ravi de voir que l’article sur le taureau à six pattes a atteint 49 000 personnes, plus de 300 commentaires et plus de 100 messages en 24 heures», a déclaré l’organisme de bienfaisance dans un autre article.

L’organisme de bienfaisance a récemment révélé que le «foyer pour toujours» avait été trouvé, mais les détails sont gardés secrets pour le moment. « Nous avons reçu tellement de messages demandant des informations sur ce petit homme et nous espérons avoir la maison parfaite », a déclaré l’organisme de bienfaisance dans un communiqué. La nouvelle maison se trouve probablement en Irlande du Nord même. L’organisme de bienfaisance a révélé que le veau s’appellerait probablement Thor mais rien n’est encore gravé dans la pierre.