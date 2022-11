Un vautour sauvé lors du cyclone Ockhi du Tamil Nadu en 2017 devrait voler après 5 ans

Un vautour moine de 7 ans qui a été sauvé du cyclone Ockhi en 2017 par le Département des forêts du Tamil Nadu devrait être relâché à Jodhpur au Rajasthan.

En 2017, les responsables du département forestier de Nagercoil ont sauvé un vautour moine de deux ans de la ville d’Asaripallam à Nagercoil du district de Kanyakumari après avoir été pris dans des courants de vent violents et un changement de la configuration des vents pendant le cyclone Ockhi. Le vautour a ensuite été transporté au parc de biodiversité Udayagiri de Kanyakumari, où il est soigné depuis cinq ans.

Selon Ilayaraja, Kanyakumari DFO, le vautour a été gardé avec le plus grand soin au cours des cinq dernières années après le sauvetage. Le vautour a été jugé apte à être relâché après avoir subi un certain nombre d’inspections. Le MPO a en outre déclaré que, puisqu’il y a moins de vautours dans les régions du sud, nous avons choisi de le relâcher au parc biologique de Machia à Jodhpur. Le vautour n’aura aucun problème à trouver de la nourriture car la zone est également une installation d’élimination du bétail.





Finalement, le département des forêts a transporté le vautour au zoo de Vandalur près de Chennai par une voiture AC, et il sera transporté de là au Rajasthan le 3 novembre après que des dispositions spéciales ont été prises dans la zone forestière de Jodhpur, selon le département des forêts.

Le parc de biodiversité d’Udayagiri à Kanyakumari abrite de nombreuses variétés de créatures, notamment des cerfs, des paons, des insectes colorés et rares et des singes, qui sont entièrement sous la supervision du Département des forêts du Tamil Nadu.

Originaire d’Asie centrale, le vautour moine est classé parmi les vautours rares en Inde. Ces énormes aigles, d’une hauteur d’environ trois pieds et demi, de grands yeux, une unité incurvée avec une pointe pointue, des griffes pointues sur les orteils, une envergure de six pieds et un poids allant jusqu’à 14 kg en vol, planent à travers les cieux et utilisent leur vision perçante pour traquer leurs proies et attraper des poissons. Il serait le plus répandu dans l’État du Rajasthan. Apparemment, ce vautour aurait une espérance de vie de 32 à 35 ans, selon un responsable.

Ce magnifique vautour a été découvert blessé et incapable de voler dans le quartier Chinnamuttam de Kanyakumari en 2017 après avoir changé de trajectoire lors du cyclone Ockhi et être entré dans le Tamil Nadu. Le département des forêts a envoyé le vautour blessé au parc d’Udayagiri et lui a donné le nom «Ockhi» en guise de représentation du cyclone Ockhi. Pendant ce temps, les militants de la faune ont exigé que l’espèce rare d’aigle ne soit pas gardée en cage et qu’elle soit immédiatement relâchée dans son habitat naturel – les forêts du Rajasthan au fur et à mesure de sa récupération.

Le département des forêts travaille sur cette situation depuis cinq mois afin de ramener le vautour complètement dressé dans son environnement naturel. Après avoir consulté un groupe de professionnels, y compris une équipe médicale, il a été convenu de faire voler le vautour au Rajasthan, car l’agent forestier du district a estimé qu’il faudrait plusieurs jours pour y amener le vautour par train ou par route.

Apparemment, le ministère de l’Aviation civile a accordé une autorisation spéciale pour le transport de vautours autres que les chats et les chiens par avion. Dans ce cas, il a été conduit par une voiture à courant alternatif du parc Udayagiri Bio-Diversity au parc zoologique Vandalur Arignar Anna près de Chennai. Le 3 novembre, l’équipe dirigée par le Dr Manoharan a annoncé son intention de “faire voler” le vautour au Rajasthan et de le relâcher dans la forêt de Jodhpur, ainsi que l’installation d’un appareil GPS sur l’aile pour suivre les mouvements de l’aigle. Le personnel du zoo a fait ses adieux au vautour avant d’être renvoyé sur son territoire d’origine.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici