Un vautour est mort dans des circonstances «inhabituelles» dans un zoo américain environ une semaine après la fuite d’un léopard nuageux

On ne pense pas que la mort d’un vautour en voie de disparition au zoo de Dallas soit due à des causes naturelles.

Environ une semaine auparavant, un léopard nuageux du zoo avait disparu pendant plusieurs heures avant d’être retrouvé.

La police a déclaré qu’une coupure suspecte avait été faite dans l’enclos des léopards, ainsi que celle de certains singes.

La police enquête après une série d’événements étranges au zoo de Dallas.

Tout d’abord, une panthère nébuleuse s’est échappée de son campement, qui contenait une déchirure “suspecte”. Ensuite, une autre coupe a été trouvée dans un enclos contenant des langurs, un type de singe originaire d’Afrique et d’Asie. Maintenant, un vautour est mort dans ce que le zoo appelle des circonstances “inhabituelles”.

“Ce week-end, notre personnel a découvert que l’un des vautours en voie de disparition dans nos habitats Wilds of Africa était mort. L’équipe de soins aux animaux a le cœur brisé par cette énorme perte”, a déclaré le zoo de Dallas dans un communiqué. déclaration le samedi.

“Les circonstances du décès sont inhabituelles et le décès ne semble pas être de causes naturelles”, poursuit le communiqué, ajoutant : “Au cours de la semaine dernière, nous avons ajouté des caméras supplémentaires dans tout le zoo et augmenté les patrouilles de sécurité sur place pendant la nuit. Nous continuerons à mettre en œuvre et à étendre nos mesures de sûreté et de sécurité au niveau nécessaire pour assurer la sécurité de nos animaux et de notre personnel. »

Les circonstances du décès sont inhabituelles et le décès ne semble pas être dû à des causes naturelles. Compte tenu des récents incidents au zoo, nous avons alerté la police de Dallas. Nous ne pouvons pas partager beaucoup de détails tant que Dallas PD n’a pas eu plus de temps pour se pencher sur cette affaire. – Zoo de Dallas (@DallasZoo) 22 janvier 2023

Le zoo n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la mort du vautour, mais a déclaré avoir contacté le département de police de Dallas, qui enquête sur l’affaire. La police de Dallas n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Le zoo de Dallas a fait la une des journaux nationaux au début du mois lorsqu’un femelle panthère nébuleuse nommée Nova n’était pas à l’intérieur de son habitat lorsque le personnel est arrivé le matin du 13 janvier. Le zoo a déclaré que le léopard, qu’il a décrit comme non dangereux, pesait environ 11 kg et était “plus gros qu’un chat domestique et plus petit que la plupart des lynx roux”.

Nova a disparu pendant plusieurs heures avant d’être localisée près de son enclos et rapidement sécurisée. Le zoo a déclaré qu’elle ne présentait aucun signe de blessure et qu’elle a rapidement repris sa routine habituelle.

Le sergent Warren Mitchell, un agent d’information publique de la police de Dallas, a déclaré lors d’une conférence de presse détenu alors que Nova était portée disparue que “après enquête, nous pensons qu’il s’agissait d’un acte intentionnel”.

Dans un suivi déclaration, la police a déclaré avoir déterminé “qu’un outil de coupe a été intentionnellement utilisé pour couper une ouverture dans la clôture de l’habitat de la panthère nébuleuse”. Ils ont également déclaré avoir été informés d’une “coupe similaire” faite dans l’enclos des langurs, mais que tous les singes avaient été pris en compte.

La police a ajouté que l’enquête était en cours et qu’il n’était pas encore clair si les coupures dans l’enclos des léopards et l’enclos des langurs étaient liées.