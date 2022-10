Un vase chinois d’une valeur de Rs 1,5 Lakh mis aux enchères pour Rs 74 Crore après que les enchérisseurs l’aient confondu avec une trouvaille rare

Partout dans le monde, les gens proposent souvent des prix plus élevés pour des objets anciens, des peintures aux vases rares, lors des ventes aux enchères. Récemment, un vase chinois qui devait être vendu entre 1 500 et 2 000 € (environ Rs 1,21 – 1,61 lakh) aux enchères, mais a été vendu pour plus de 9,1 millions d’euros (environ Rs 74 crore) après une guerre d’enchères entre les collectionneurs . Le vase Tianqiuping bleu et blanc est passé sous le marteau de l’hôtel des ventes Osenat à Fontainebleau près de Paris le 1er octobre.

L’objet de la vente aux enchères a atteint un prix final de 9,121 millions d’euros (près de 74 crores de roupies), frais compris, selon le site Web de la société, rapporté par CNN.

Selon la liste, le vase a un corps sphérique et un long col cylindrique et est décoré de dragons et de nuages. Les vases Tianqiuping sont également appelés vases à sphère céleste en raison de leur forme.

S’adressant au média, Jean-Pierre Osenat, président de la maison de vente aux enchères, a déclaré que le propriétaire du vase, qui vit à l’étranger, avait demandé au commissaire-priseur de le vendre dans le cadre d’un lot d’articles provenant de la maison de feu leur grand-mère en Bretagne, en France.

Osenat a déclaré que le montant allait complètement changer la vie de la famille et qu’il leur était difficile d’accepter le montant élevé. Il a même expliqué que si un expert en évaluation a déclaré que le vase datait du XXe siècle et n’était pas rare, les collectionneurs pensaient qu’il s’agissait d’un rare vase Tianqiuping du XVIIIe siècle.

“J’ai foi dans le marteau, c’est-à-dire que je pense que la loi de l’offre et de la demande détermine le prix du marché”, a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant que le point de vue d’un expert ne peut pas l’emporter sur celui de 300 personnes. Osenat a également ajouté que parfois, dans les ventes aux enchères, deux ou trois personnes croient à tort qu’un article a beaucoup plus de valeur mais pas 300.

L’acheteur anonyme serait un citoyen chinois, selon le président de la maison de vente aux enchères. Il a également déclaré que ces dernières années, les acheteurs chinois ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’objets historiques qu’ils pensaient avoir été volés dans leur pays par le passé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici