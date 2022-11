Un vaisseau spatial se dirige vers l’ISS avec une cargaison précieuse touchée par Solar Array Glitch

Northrop Grumman’s Cargo spatial NG-18 Cygnus est chargé de 4 tonnes de matériel, de fournitures d’équipage et d’équipements de recherche destinés à la Station spatiale internationale. Il a été lancé de Virginie lundi matin, mais la navigation n’a pas été fluide car Cygnus vise à atteindre l’ISS mercredi. Un seul des deux panneaux solaires du vaisseau spatial s’est déployé.

La NASA a annoncé le problème dans une courte déclaration lundi, disant que Northrop Grumman recueille des données sur le déploiement du deuxième réseau et travaille en étroite collaboration avec l’agence spatiale pour enquêter sur ce qui s’est passé. Northrop Grumman a déclaré que le vaisseau spatial avait une puissance suffisante pour rejoindre l’ISS comme prévu. La NASA a déclaré qu’elle “évaluait cela et la configuration requise pour la capture et l’accostage”.

Le cargo sans équipage utilise des panneaux solaires dépliables qui se replient lors du lancement et s’ouvrent plus tard comme des ventilateurs circulaires. Une vidéo de Northrop Grumman de 2015 montre à quoi ressemble le processus.

Ce vaisseau spatial Cygnus particulier est nommé le SS Sally Ride en l’honneur de la première femme américaine dans l’espace. Il contient des expériences intrigantes liées à l’impression 3D de tissus humains et à la culture de plantes en microgravité.

Un vaisseau spatial cargo Cygnus ne revient pas sur Terre. L’équipage l’emballe généralement avec des déchets avant qu’il ne se désamarre, ne rentre dans l’atmosphère terrestre et ne brûle, comme un système élaboré d’élimination des déchets.

La NASA a fourni une mise à jour rapide de Cygnus lors d’une diffusion en direct briefing sur l’aperçu de la sortie dans l’espace En Lundi. Dina Contella, responsable de l’intégration des opérations de l’ISS, a déclaré que le vaisseau spatial fonctionnait bien et que Northrop Grumman travaillait au déploiement du deuxième réseau.

Les panneaux solaires dans l’espace peuvent être délicats. La NASA focalisée sur les astéroïdes Le vaisseau spatial Lucy a rencontré un problème avec le déploiement complet de l’un de ses panneaux solaires en forme de ventilateur après son lancement en 2021. Le vaisseau spatial poursuit sa mission malgré le problème.

La NASA devrait fournir des mises à jour sur les progrès de Cygnus, le déploiement des panneaux solaires et l’amarrage au fur et à mesure qu’elle en apprendra davantage. Le SS Sally Ride a une cargaison très précieuse à bord, alors j’espère qu’un seul tableau suffira pour faire le travail.