Un vaisseau spatial russe fuit du liquide de refroidissement, l’équipage de la station a été déclaré en sécurité

MOSCOU (AP) – Un navire de ravitaillement russe sans équipage amarré à la Station spatiale internationale a fui du liquide de refroidissement, ont rapporté samedi la société spatiale russe et la NASA, affirmant que l’incident ne présentait aucun danger pour l’équipage de la station.

Roscosmos a déclaré que l’écoutille entre la station et le Progress MS-21 avait été verrouillée afin que l’incident n’affecte pas l’avant-poste en orbite.

“La température et la pression à bord de la station sont dans les normes et il n’y a aucun danger pour la santé et la sécurité de l’équipage”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La déclaration initiale de Roscosmos ne permettait pas de savoir si l’ensemble du cargo ou seulement certains de ses systèmes avaient perdu de la pression, mais Sergei Krikalev, responsable des programmes avec équipage de Roscosmos, a précisé plus tard qu’il y avait une dépressurisation de la boucle de refroidissement de l’engin.

La NASA a déclaré que ses spécialistes assistaient leurs homologues russes dans le dépannage de la fuite de liquide de refroidissement.

“Les responsables surveillent tous les systèmes de la Station spatiale internationale et ne surveillent aucun autre problème”, a déclaré la NASA. “L’équipage, qui a été informé de la fuite de la boucle de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales de la station spatiale.”

La dépressurisation de la boucle de refroidissement de l’engin cargo fait suite à un incident similaire en décembre avec la capsule de l’équipage Soyouz, qui, selon les responsables de l’espace russe, a été causée par un minuscule météoroïde qui a laissé un petit trou dans le radiateur extérieur et a envoyé du liquide de refroidissement dans l’espace.

Roscosmos a lancé une sonde sur une cause possible de la fuite de la boucle de refroidissement, et Krikalev a déclaré que les experts examineront de près les matériaux et les technologies utilisés dans la fabrication des engins spatiaux dans le cadre de la sonde.

“Nous devons mener une analyse approfondie pour nous assurer que cela n’affectera pas les composants similaires qui seront utilisés à l’avenir”, a déclaré Krikalev. “C’est la tâche la plus importante.”

Roscosmos a noté qu’avant la fuite, le cargo avait déjà été chargé de déchets avant son élimination prévue. L’engin devrait être désamarré de la station et désorbiter pour brûler dans l’atmosphère le 18 février.

L’annonce est intervenue peu de temps après qu’un nouveau cargo russe a accosté en douceur à la gare samedi. Le Progress MS-22 a livré près de trois tonnes de nourriture, d’eau et de carburant ainsi que du matériel scientifique pour l’équipage.

Roscosmos a déclaré que l’incident n’a pas affecté l’amarrage du nouveau cargo et “n’aura aucun impact sur le futur programme de la station”.

Les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, et l’astronaute de la NASA Frank Rubio étaient censés utiliser la capsule de l’équipage Soyouz pour revenir sur Terre en mars, mais les responsables spatiaux russes ont décidé que des températures plus élevées résultant de la fuite de liquide de refroidissement pourraient rendre son utilisation dangereuse.

Ils ont décidé de lancer une nouvelle capsule Soyouz le 20 février afin que l’équipage dispose d’un canot de sauvetage en cas d’urgence. Mais comme il voyagera en mode automatique pour accélérer le lancement, un équipage de remplacement devra désormais attendre la fin de l’été ou l’automne lorsqu’une autre capsule sera prête. Cela signifie que Prokopyev, Petelin et Rubio devront rester plusieurs mois supplémentaires à la station, repoussant peut-être leur mission à près d’un an.

La NASA a pris part à toutes les discussions et a accepté le plan.

Outre Prokopyev, Petelin et Rubio, la station spatiale abrite les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada ; la russe Anna Kikina ; et le japonais Koichi Wakata. Les quatre sont montés sur une capsule SpaceX en octobre dernier.

Vladimir Isachenkov, Associated Press