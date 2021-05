Un vaisseau spatial privé se rendant à Vénus recherchera des signes de vie dans ses nuages

La course spatiale depuis son apogée a vu de nombreuses sondes lancées par le gouvernement, des agences privées sur Terre pour visiter des corps célestes dans et au-delà de notre galaxie. Cependant, les efforts pour coloniser nos planètes voisines, en particulier Vénus – qui a vu près de 40 vaisseaux spatiaux robotiques être envoyés vers l’objet le plus brillant de notre ciel après le Soleil et la Lune – se réchauffent. Depuis que le programme de l’ère soviétique de 1961 a commencé à essayer d’explorer Vénus, le seul vaisseau spatial développé par des agences gouvernementales a visité la planète sœur. Cependant, selon Le défaut rapport, une petite entreprise aérospatiale américaine espère y parvenir en lançant une sonde à faible coût d’ici 2023. Peter Beck, PDG de Rocket Lab, a des projets ambitieux pour lancer la première mission robotique privée à notre voisin planétaire surchauffé.

Son entreprise est devenue très douée pour lancer des satellites en orbite au cours de la dernière décennie, mais son rêve de franchir la prochaine étape d’une mission interplanétaire a récemment reçu un grand coup de pouce après une étude de 2020. L’étude de recherche prétendait la découverte d’un produit chimique associé à la vie microbienne dans l’atmosphère corrosive et sulfurique de la planète.

« La mission est de trouver un chemin et c’est aussi de montrer que cela peut être fait », a déclaré Beck lors du Space Show de Motherboard.

Rocket Lab prévoit d’ajouter à cet effort avec sa mission commerciale unique. L’entreprise utilisera sa fusée Electron et son satellite Photon pour se rendre à Vénus. Le vaisseau spatial enverra ensuite sa sonde pesant environ 37 kilogrammes et seulement 30 centimètres de diamètre qui descendra rapidement à travers l’atmosphère de la planète et sera le pionnier d’une nouvelle forme d’exploration commerciale interplanétaire.

De plus, Beck espère que le dernier programme d’exploration spatiale de sa société sera en mesure de faire la lumière sur certaines questions brûlantes pertinentes telles que le caractère unique de la vie dans l’univers, les molécules que la sonde devrait rechercher, entre autres.

