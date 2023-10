Un comité de sécurité a souligné l’urgence de désorbiter en toute sécurité la Station spatiale internationale (ISS) après son retrait en 2030, mettant en garde contre une catastrophe si le vaisseau spatial devait effectuer une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère terrestre.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

Le Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (ASAP) de la NASA a exhorté l’agence spatiale à développer un remorqueur spatial pour désorbiter l’ISS, affirmant que le véhicule de désorbite n’est « pas facultatif », selon Politique spatiale en ligne.

“Le jour viendra inévitablement où la Station sera en fin de vie – et nous ne pourrons peut-être pas dicter ce jour – il est inconcevable de permettre à la Station de se désorbiter de manière incontrôlée”, a déclaré la présidente de l’ASAP, Patricia Sanders, lors d’une conférence de presse. briefing lors de la réunion du troisième trimestre du panel jeudi. L’ISS est « tout simplement trop massive et constituerait un danger extrême pour les populations sur une vaste zone de la Terre. Cela doit être financé et financé dès maintenant si nous voulons éviter une catastrophe.

L’ISS devrait prendre sa retraite dans sept ans. Afin de désorbiter la station spatiale en toute sécurité, la NASA a suggéré un concept de remorqueur spatial pour abaisser l’orbite de l’ISS de manière à ce qu’elle puisse rentrer et brûler à travers l’atmosphère terrestre. L’agence spatiale a appelé à « une nouvelle conception de vaisseau spatial ou une modification d’un vaisseau spatial existant qui doit fonctionner lors de son premier vol et disposer d’une redondance suffisante et d’une capacité de récupération des anomalies pour poursuivre la combustion critique de la désorbitation ». La NASA avait précédemment suggéré d’utiliser le vaisseau spatial cargo russe Progress pour désorbiter l’ISS, mais il n’est pas clair si cette option est toujours viable.

Le développement du remorqueur spatial proposé a été alloué 180 millions de dollars dans le cadre de la demande de budget proposée par la NASA pour 2024 et l’agence spatiale lancer un appel d’offres auprès d’entreprises spatiales privées aux États-Unis pour proposer un design. Cependant, La NASA s’attend à des coupes budgétaires en raison de la loi sur la responsabilité fiscale, qui a été promulguée en juin, qui pourrait affecter les projets de désorbitation d’un remorqueur spatial.

En réponse, Sanders a noté que la NASA devra faire des « choix difficiles » si le Congrès devait réduire son financement, tout en soulignant que le véhicule de désorbitation est l’un des « rares domaines qui ne sont pas discrétionnaires », a rapporté Space Police Online. En octobre de l’année dernière, ASAP a également exhorté la NASA à élaborer un plan de désorbite pour l’ISS qui peut être immédiatement exécuté en cas d’urgence.

L’ISS mesures 357 pieds (108 mètres) de diamètre, ce qui correspond à la taille d’un terrain de football. S’il devait se désorbiter de manière incontrôlable, il pourrait présenter un risque majeur s’il rentrait et tombait sur les zones peuplées situées en contrebas.

En 1979, la première station spatiale américaine Skylab est descendue vers la Terre lors d’une rentrée incontrôlée qui a vu certaines parties atterrir sur des zones peuplées de l’ouest de l’Australie. Les ingénieurs tentaient d’orienter la station spatiale vers une rentrée dans l’océan Indien, mais certains fragments parvenaient quand même à atterrir sur terre.

Plus tard en 1991, la station spatiale soviétique Salyut 7 a également fait une chute incontrôlée vers la Terre, se désintégrant au-dessus de l’Argentine. Heureusement, personne n’a été blessé dans les deux incidents, mais ils rappellent les dégâts qui pourraient survenir si la station spatiale devait redescendre seule sur Terre.

