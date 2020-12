Un vaisseau spatial japonais s’approche de la Terre après un voyage d’un an chez lui depuis un astéroïde éloigné avec des échantillons de sol et des données qui pourraient fournir des indices sur l’origine du système solaire, a déclaré vendredi un responsable de l’agence spatiale.

Le vaisseau spatial Hayabusa2 a quitté l’astéroïde Ryugu, à environ 300 millions de kilomètres (180 millions de miles) de la Terre, il y a un an et devrait atteindre la Terre, laissant tomber une capsule contenant les précieux monstres en Australie du Sud le 6 décembre.

Les scientifiques de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale pensent que les échantillons, en particulier ceux qui se trouvent sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux.

Makoto Yoshikawa, responsable de la mission du projet Hayabusa2, a déclaré que les scientifiques étaient particulièrement intéressés par l’analyse des matières organiques dans les échantillons de sol de Ryugu.

« Les matières organiques sont à l’origine de la vie sur Terre, mais nous ne savons toujours pas (astérisque) d’où elles viennent », a déclaré Yoshikawa. « Nous espérons trouver des indices sur les origines de la vie sur Terre en analysant les détails des matières organiques qu’Hayabusa2 a apportées avec elle. »

JAXA, l’agence spatiale, prévoit de larguer la capsule contenant les monstres de 220000 kilomètres dans l’espace dans une zone reculée et peu peuplée d’Australie, un défi majeur qui nécessite une surveillance étroite. La capsule, protégée par un bouclier thermique, se transformera en boule de feu à la rentrée à 200 kilomètres (125 miles) au-dessus du sol. À environ 10 kilomètres (6 miles) au-dessus du sol, un parachute s’ouvre pour préparer l’atterrissage et des balises sont émises pour indiquer l’emplacement.

Les employés de JAXA ont installé des antennes paraboliques à divers endroits de la zone cible pour capter les signaux, tout en préparant également des radars marins, des drones et des hélicoptères pour aider à la mission de recherche et de récupération.

Sans ces mesures, une recherche de la capsule en forme de pan, de 40 centimètres de diamètre, serait « extrêmement difficile », a déclaré Yoshikawa aux journalistes.

Pour Hayabusa2, ce n’est pas la fin de la mission qu’il a commencée en 2014. Après avoir laissé tomber la capsule, il retourne dans l’espace et se dirige vers un autre petit astéroïde éloigné appelé 1998KY26 lors d’un voyage qui devrait durer 10 ans.

Hayabusa2 a atterri deux fois sur Ryugu, malgré sa surface extrêmement rocheuse, et a collecté avec succès des données et des échantillons pour les 1 an et demi après son arrivée là-bas en juin 2018.

Lors du premier atterrissage en février 2019, il a collecté des échantillons de poussière de surface. En juillet, pour la première fois dans l’histoire de l’espace, il a collecté des échantillons souterrains de l’astéroïde après avoir atterri dans un cratère qu’il avait précédemment créé en détruisant la surface de l’astéroïde.

Les scientifiques ont déclaré qu’il y avait des traces de carbone et de matière organique dans les échantillons de sol d’astéroïdes. JAXA espère trouver des indices sur la façon dont les matériaux sont distribués dans le système solaire et se rapportent à la vie sur Terre.

En orbite autour du soleil mais beaucoup plus petits que les planètes, les astéroïdes font partie des objets les plus anciens du système solaire et peuvent donc aider à expliquer comment la Terre a évolué.

Il a fallu 3 ans et 1/3 au vaisseau spatial pour arriver à Ryugu, mais le voyage de retour a été beaucoup plus court en raison des emplacements actuels de Ryugu et de la Terre.

Ryugu signifie « Dragon Palace » en japonais, le nom d’un château des fonds marins dans un conte folklorique japonais.