Un vaisseau spatial de la NASA va s’écraser sur un astéroïde

CAP CANAVERAL, Floride –

Dans la première du genre, une expérience qui sauve le monde, la NASA est sur le point de frapper un petit astéroïde inoffensif à des millions de kilomètres.

Un vaisseau spatial nommé Dart se concentrera sur l’astéroïde lundi, avec l’intention de le frapper de plein fouet à 14 000 mph (22 500 km/h). L’impact devrait être juste suffisant pour pousser l’astéroïde sur une orbite légèrement plus serrée autour de sa roche spatiale compagne – démontrant que si jamais un astéroïde tueur se dirigeait vers nous, nous aurions une chance de le détourner.

Des caméras et des télescopes observeront le crash, mais il faudra des mois pour savoir s’il a réellement changé l’orbite.

Le test de défense planétaire de 325 millions de dollars a commencé avec le lancement de Dart l’automne dernier.

CIBLE ASTEROÏDE

L’astéroïde avec le centre de la cible est Dimorphos, à environ 7 millions de miles (9,6 millions de kilomètres) de la Terre. Il s’agit en fait du petit acolyte d’un astéroïde de 2 500 pieds (780 mètres) nommé Didymos, en grec pour jumeau. Découvert en 1996, Didymos tourne si vite que les scientifiques pensent qu’il a projeté des matériaux qui ont finalement formé une lune. Dimorphos – environ 525 pieds (160 mètres) de diamètre – orbite autour de son corps parent à une distance de moins d’un mile (1,2 kilomètre).

“Il s’agit vraiment de déviation d’astéroïdes, pas de perturbation”, a déclaré Nancy Chabot, planétologue et chef d’équipe de mission à l’Université Johns Hopkins, qui gère l’effort. “Cela ne va pas faire exploser l’astéroïde. Cela ne va pas le mettre en morceaux.” Au lieu de cela, l’impact creusera un cratère de plusieurs dizaines de mètres (mètres) et projettera quelque 2 millions de livres (1 million de kilogrammes) de roches et de terre dans l’espace.

La NASA insiste sur le fait qu’il n’y a aucune chance que l’un ou l’autre des astéroïdes menace la Terre, maintenant ou dans le futur. C’est pourquoi la paire a été choisie.

DART, L’IMPACTEUR

Johns Hopkins a adopté une approche minimaliste dans le développement de Dart – abréviation de Double Asteroid Redirection Test – étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un bélier et qu’il fait face à une destruction certaine. Il dispose d’un seul instrument : une caméra utilisée pour naviguer, viser et chroniquer l’action finale. Considéré comme étant essentiellement un tas de décombres, Dimorphos émergera sous la forme d’un point lumineux une heure avant l’impact, apparaissant de plus en plus grand dans les images de la caméra renvoyées vers la Terre. Les managers sont convaincus que Dart ne percutera pas le plus grand Didymos par erreur. La navigation du vaisseau spatial est conçue pour distinguer les deux astéroïdes et, dans les 50 dernières minutes, cibler le plus petit.

De la taille d’un petit distributeur automatique à 1 260 livres (570 kilogrammes), le vaisseau spatial percutera environ 11 milliards de livres (5 milliards de kilogrammes) d’astéroïde. “Parfois, nous le décrivons comme la course d’une voiturette de golf dans une grande pyramide”, a déclaré Chabot.

À moins que Dart ne rate – la NASA évalue les chances que cela se produise à moins de 10% – ce sera la fin du chemin pour Dart. S’il passe devant les deux rochers spatiaux, il les rencontrera à nouveau dans quelques années pour Take 2.

SAUVER LA TERRE

Le petit Dimorphos fait un tour autour du grand Didymos toutes les 11 heures et 55 minutes. L’impact de Dart devrait réduire d’environ 10 minutes cela. Bien que la frappe elle-même devrait être immédiatement apparente, il faudra des mois pour vérifier l’orbite modifiée de la lune. Des caméras sur Dart et un mini satellite tagalong enregistreront la collision de près. Les télescopes sur les sept continents, ainsi que les télescopes spatiaux Hubble et Webb et le vaisseau spatial Lucy de chasse aux astéroïdes de la NASA, peuvent voir un éclair brillant alors que Dart sent Dimorphos et envoie des flux de roches et de saleté en cascade dans l’espace. Les observatoires suivront la paire d’astéroïdes pendant qu’ils tournent autour du soleil, pour voir si Dart a modifié l’orbite de Dimorphos. En 2024, un vaisseau spatial européen nommé Hera retracera le voyage de Dart pour mesurer les résultats d’impact.

Bien que le coup de pouce prévu ne modifie que légèrement la position de la lune, cela entraînera un changement majeur au fil du temps, selon Chabot. “Donc, si vous deviez faire cela pour la défense planétaire, vous le feriez cinq, 10, 15, 20 ans à l’avance pour que cette technique fonctionne”, a-t-elle déclaré. Même si Dart manque, l’expérience fournira toujours des informations précieuses, a déclaré Andrea Riley, responsable du programme de la NASA. “C’est pourquoi nous testons. Nous voulons le faire maintenant plutôt que lorsqu’il y a un réel besoin”, a-t-elle déclaré.

MISSIONS ATÉROÏDES À GALORE

La planète Terre est sur une lancée de chasse aux astéroïdes. La NASA a près d’une livre (450 grammes) de gravats collectés sur l’astéroïde Bennu en direction de la Terre. Le stash devrait arriver en septembre prochain. Le Japon a été le premier à récupérer des échantillons d’astéroïdes, accomplissant l’exploit à deux reprises. La Chine espère emboîter le pas avec une mission lancée en 2025. Le vaisseau spatial Lucy de la NASA, quant à lui, se dirige vers des astéroïdes près de Jupiter, après son lancement l’année dernière. Un autre vaisseau spatial, Near-Earth Asteroid Scout, est chargé dans la nouvelle fusée lunaire de la NASA en attente de décollage ; il utilisera une voile solaire pour survoler un rocher spatial de moins de 18 mètres (60 pieds) l’année prochaine. En 2026, la NASA lancera un télescope de recensement pour identifier les astéroïdes difficiles à trouver qui pourraient présenter des risques. Une mission d’astéroïde est mise à la terre tandis qu’un comité d’examen indépendant évalue son avenir. Le vaisseau spatial Psyche de la NASA aurait dû être lancé cette année vers un astéroïde riche en métaux entre Mars et Jupiter, mais l’équipe n’a pas pu tester le logiciel de vol à temps.

LA PRISE D’HOLLYWOOD

Hollywood a produit des dizaines de films tueurs-space-rock au fil des décennies, y compris “Armageddon” de 1998 qui a amené Bruce Willis à Cap Canaveral pour le tournage, et “Don’t Look Up” de l’année dernière avec Leonardo DiCaprio à la tête d’un casting de stars . L’officier de défense planétaire de la NASA, Lindley Johnson, pense qu’il les a tous vus depuis 1979 “Meteor”, son préféré “depuis que Sean Connery m’a joué”. Bien que certains films de science-fiction soient plus précis que d’autres, a-t-il noté, le divertissement l’emporte toujours. La bonne nouvelle est que la côte semble dégagée pour le siècle prochain, sans menaces connues. Sinon, “ce serait comme au cinéma, non ?” a déclaré le chef de la mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen. Ce qui est inquiétant, cependant, ce sont les menaces inconnues. Moins de la moitié des objets de 460 pieds (140 mètres) ont été confirmés, avec des millions d’objets plus petits mais toujours dangereux qui tournent autour. “Ces menaces sont réelles, et ce qui rend cette période spéciale, c’est que nous pouvons y faire quelque chose”, a déclaré Zurbuchen. Pas en faisant exploser un astéroïde comme l’a fait le personnage de Willis – ce serait un recours de dernière minute – ou en suppliant les dirigeants gouvernementaux d’agir comme le personnage de DiCaprio l’a fait en vain. Si le temps le permet, la meilleure tactique pourrait être de pousser l’astéroïde menaçant hors de notre chemin, comme Dart.



——



Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.