Un vaisseau spatial de la NASA libère une capsule contenant du matériel extrait d’un astéroïde

Un vaisseau spatial de la NASA est passé dimanche près de la Terre et a largué sa capsule contenant de rares fragments de l’astéroïde Bennu, mettant fin à un voyage commencé il y a sept ans.

Le survol d’OSIRIS-REx permettra à la capsule de stockage de rentrer dans l’atmosphère terrestre et de se parachuter sur une zone militaire américaine dans le désert occidental de l’Utah, deux ans et quatre mois après avoir quitté l’astéroïde riche en carbone, où l’engin a collecté environ 250 grammes. de matériel.

OSIRIS-REx s’est rendu dans un cratère de l’hémisphère nord de l’astéroïde où il a abaissé un bras robotique dans la surface pour extraire le troisième et plus grand échantillon jamais prélevé sur un astéroïde lors de la première mission de ce type pour la NASA.

Le Canada avait un rôle important à jouer en fournissant un instrument appelé altimètre laser OSIRIS-REx (OLA), qui a scanné et mesuré la surface de l’astéroïde de 500 mètres de large, créant ainsi un modèle 3D qui a aidé les planificateurs de mission à décider où atterrir.

Le conseiller scientifique du président de l’Agence spatiale canadienne, John Moores, a déclaré que cette contribution signifie que les scientifiques du Canada auront accès à une petite partie du matériel de l’astéroïde.

« Au total, nous avons effectué plus de trois milliards de mesures… cela fournit donc désormais une carte très précise de l’astéroïde », a déclaré Cameron Dickinson, ingénieur à la société spatiale canadienne MDA Ltd., qui a conçu la composante canadienne du vaisseau spatial. .

Le Japon recevra également une partie de la prime, après être revenu sur Terre avec des échantillons beaucoup plus petits provenant de deux autres astéroïdes en 2010 et 2020, donnant à la NASA une partie à chaque fois.

Analyse sur 2 ans

La capsule qui a aspiré des roches et des cailloux pour la NASA devait atterrir dans l’Utah à 10 h 55 HE, après un voyage de retour de près de deux milliards de kilomètres.

On estime qu’il faudra une journée à l’équipe de récupération pour démonter la capsule et préparer l’échantillon en vue du transport vers un nouveau laboratoire du Johnson Space Center de la NASA à Houston, où une analyse de deux ans aura lieu. L’échantillon sera révélé au public le 11 octobre.

Une réplique de la capsule Osiris-Rex est vue le 27 juin 2023 à Littleton, Colorado, lors d’une répétition pour l’atterrissage. (Jason Connolly/AFP/Getty Images)

Bennu, découvert en 1999, est classé comme « objet géocroiseur » car il passe relativement près de notre planète tous les six ans.

Tim Haltigin, scientifique principal des missions planétaires à l’Agence spatiale canadienne, travaille sur le projet depuis une décennie. Les astéroïdes, a-t-il dit, sont des restes d’ingrédients issus de la formation du système solaire, et en prélever un échantillon « c’est un peu comme retourner dans un bol à mélanger cosmique et en retirer des grains individuels de sucre et un peu de farine et, vous savez ». , peut-être une pépite de chocolat.

« C’est ainsi que nous pouvons étudier les matières premières du système solaire telles qu’elles étaient il y a des milliards et des milliards et des milliards d’années », a déclaré Haltigin.

Désormais libre de la capsule d’échantillon, Osiris-Rex cible déjà l’astéroïde Apophis pour une rencontre prévue pour 2029, alors que la roche spatiale effectue son survol connu le plus proche de la Terre.