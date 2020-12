La fusée Long March 5 transportant Chang’e 5 est vue sur la rampe de lancement du site de lancement spatial de Wenchang à Hainan. La sonde Change 5 de 8,2 tonnes, composée d’un atterrisseur, d’un ascendeur, d’un module de service et d’une capsule de retour, est la sixième mission du programme d’exploration lunaire chinois Change. Le but de la mission est de collecter des échantillons de sol lunaire et de roches d’Oceanus Procellarum et de les ramener sur Terre. En cas de succès, Change 5 sera la première mission de retour d’échantillons depuis 1976.

Alexei Ivanov | TASS | Getty Images