Un vaisseau spatial chinois libère un objet mystérieux en orbite – États-Unis

On pense que l’OVNI fait partie d’un système de transport réutilisable développé par Pékin

Une fusée chinoise réutilisable en orbite autour de la Terre a lancé un autre objet en orbite, selon l’US Space Force, qui a détecté lundi l’engin inconnu. Selon le site Web Orbital Focus, le deuxième objet se déplace probablement à moins de 200 mètres de son parent.

Avec peu d’informations officielles, les experts américains pensent que le nouvel objet est lié à un projet financé par la Natural Science Foundation of China. Plus précisément, l’engin jumelé peut être impliqué dans le développement d’un segment orbital sur un système de transport spatial à deux étages entièrement réutilisable. La composante suborbitale du système a effectué un deuxième vol en septembre.

Les observateurs de l’espace ont émis l’hypothèse que l’objet pourrait être un petit satellite conçu pour surveiller le plus gros engin, un module de service ou le résultat d’un test pour voir si le plus gros engin pouvait déployer avec succès les charges utiles du satellite.

La “vaisseaux spatiaux expérimentaux réutilisables” a été lancé le 4 août depuis Jiuquan dans le désert de Gobi, propulsé par l’une des fusées chinoises Longue Marche 2F, et est en orbite depuis trois mois. Il est possible que l’objet ait été libéré il y a quelque temps et ne soit devenu visible que lorsque le vaisseau spatial a légèrement déplacé son orbite il y a deux semaines.

Pékin a été typiquement silencieux sur la nature et les détails de la mission, et on ne sait pas quand le vaisseau spatial atterrira ni où. Il est développé par la China Academy of Launch Vehicle Technology.

Jusqu’à la moitié des 366 “objet volant non identifié” les observations enregistrées par le Bureau du directeur du renseignement national l’année dernière restent ouvertes, bien que certains pensent que de nombreux engins – capables d’effectuer des manœuvres impossibles pour les avions américains – pourraient être des drones chinois.