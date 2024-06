Un vaisseau spatial chinois atterrit sur la face cachée de la Lune (VIDEO) — RT World News

Une sonde sans pilote s’est posée sur la surface lunaire pour une mission historique de collecte d’échantillons

Le vaisseau spatial sans pilote chinois Chang’e 6 a atterri avec succès sur la Lune dans le cadre d’une mission historique visant à collecter des échantillons de sol et de roches de l’autre côté du satellite naturel de la Terre, a annoncé l’Administration spatiale nationale chinoise. La sonde a atterri dimanche à 6h23, heure de Pékin, dans une zone présélectionnée dans la partie nord-est du bassin Pôle Sud-Aitken. L’atterrisseur devrait effectuer des vérifications initiales, puis commencer à collecter des échantillons de la surface lunaire à l’aide de son bras robotique. S’il était renvoyé avec succès, il fournirait aux scientifiques les premiers échantillons de l’hémisphère sombre peu exploré de la Lune, qui fait toujours face à la Terre. La mission devrait durer environ 53 jours, a indiqué l’agence spatiale chinoise dans un communiqué. Il a également partagé des images époustouflantes filmées par le vaisseau spatial lors des derniers instants de l’atterrissage. La sonde, lancée le 3 mai, est la sixième du projet Chang’e – le programme chinois d’exploration lunaire – et la deuxième destinée à rapporter des échantillons. Son prédécesseur, Chang’e 5, a ramené des roches de la face visible de la Lune en 2020, ce qui a conduit à des découvertes surprenantes sur le corps céleste, car les échantillons se sont révélés beaucoup plus jeunes que ceux récupérés par les missions américaine Apollo et soviétique Luna il y a 50 ans. il y a.

Les scientifiques affirment que les échantillons collectés par la sonde chinoise pourraient conduire à des découvertes importantes sur l’histoire et l’évolution de la Lune, d’autant plus que ses deux hémisphères diffèrent grandement l’un de l’autre, du moins en surface. Par exemple, la face visible est recouverte de mers volcaniques, qui sont rares sur la face cachée pour des raisons qui restent inconnues.

« Des échantillons directs de première main de la face cachée de la Lune sont essentiels pour nous permettre de mieux comprendre les caractéristiques et les différences des deux faces de la Lune, et pour révéler les secrets de la Lune. » Zeng Xingguo, scientifique aux Observatoires astronomiques nationaux de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré à Xinhua lors du lancement de Chang’e 6 le mois dernier.

Quentin Parker, astrophysicien de l’Université de Hong Kong, a noté que les détails du lieu d’atterrissage pourraient également fournir des indices supplémentaires sur l’histoire de la Lune.

« Les échantillons du bassin Pôle Sud-Aitken peuvent également contenir des matériaux anciens éjectés des profondeurs du manteau par l’énorme impact qui a créé le bassin lui-même, ce qui pourrait nous renseigner sur l’état de la Lune lors de sa formation il y a environ 4,5 milliards d’années. », a-t-il déclaré au South China Morning Post.