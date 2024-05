Un vaccin expérimental contre le VIH déclenche avec succès des anticorps puissants chez l’homme : ScienceAlert

Pour qu’un vaccin fonctionne, il doit produire des anticorps chez les personnes immunisées – des anticorps qui sont prêts à neutraliser les intrus ultérieurs. Pour qu’un vaccin soit sûr, il doit le faire pour la grande majorité sans effets secondaires ni réactions majeurs.

Un nouveau candidat vaccin contre le VIH est confronté aux défis habituels des essais cliniques à un stade précoce, réussissant dans un aspect mais rencontrant quelques obstacles dans l’autre.

Il s’agit néanmoins d’un progrès, car ses développeurs ont reformulé le vaccin pour améliorer sa sécurité dans de futures études – tandis que leurs derniers résultats montrent comment le vaccin génère avec succès des anticorps largement neutralisants chez un petit nombre de personnes.

Anticorps largement neutralisants (bnAbs) ciblant le VIH étaient découvert au début des années 1990à la hauteur du Épidémie de VIH/SIDAchez certaines personnes séropositives.

Leur potentiel était immédiatement évident : les bnAbs peuvent reconnaître et neutraliser plusieurs souches de VIH, un virus génétiquement varié et métamorphe qui mélange sa couche extérieure pour échapper à la détection immunitaire.

Mais malgré presque quatre décennies de rechercheun vaccin capable de générer des bnAbs chez l’homme – sans parler de tout vaccin contre le VIH – reste amèrement insaisissable.

Les infections naturelles nous donnent une idée de la difficulté à amener le système immunitaire à produire ces puissants anticorps : les bnAb ne se matérialisent que dans environ 10 à 25 pour cent des personnes vivant avec le VIH, et leur développement peut prendre des années.

La nouvelle selon laquelle un candidat vaccin testé dans un petit essai clinique a généré des bnAbs chez plusieurs personnes après deux doses est donc prometteuse.

« C’était très excitant de voir qu’avec cette molécule vaccinale, nous pouvions réellement faire émerger des anticorps neutralisants en quelques semaines », dit Wilton Williams, immunologiste au Duke Human Vaccine Institute (DHVI) qui a dirigé l’étude.

Le candidat vaccin cible le VIH-1, le plus courant des deux types de VIH, et plus particulièrement une partie de son enveloppe externe qui reste stable même lorsque le virus mute.

L’essai clinique de phase I, qui a débuté en 2019, a recruté 24 participants en bonne santé, dont 4 ont reçu un placebo. Mais le le procès a été interrompu après qu’une personne ait eu une réaction allergique grave (après sa troisième dose) à l’un des composants du vaccin, polyéthylène glycol (PEG), qui a été utilisé pour stabiliser la formulation.

Avant l’arrêt de l’essai, 5 personnes ont reçu trois des quatre doses prévues, et 15 autres personnes n’en ont reçu que deux.

Le vaccin a depuis été reformulé sans PEG afin que l’essai puisse reprendre les tests d’une version sans PEG. Entre-temps, Williams et ses collègues ont analysé les données disponibles et ont découvert que le vaccin provoquait une forte réponse immunitaire après deux doses.

Les neutralisants d’élite tant recherchés, les bnAbs, ont également été générés chez deux des cinq personnes qui ont reçu trois injections avant l’arrêt de l’essai. Le plus puissant de ces anticorps a neutralisé 15 à 35 pour cent des souches de VIH lors d’expériences cellulaires.

« Ce travail constitue une avancée majeure car il montre la faisabilité d’induire des anticorps avec des vaccins qui neutralisent les souches les plus difficiles du VIH », dit Barton Haynes, immunologiste DHVI.

« Nos prochaines étapes consistent à induire des anticorps neutralisants plus puissants contre d’autres sites du VIH afin d’empêcher la fuite du virus. Nous n’en sommes pas encore là, mais la voie à suivre est désormais beaucoup plus claire. »

C’est certainement bien d’avoir des options, même si ce n’est qu’aux premiers stades du développement. D’autres stratégies prometteuses visant à développer des vaccins efficaces contre différentes souches du VIH ont échoué lors des essais cliniques à un stade avancé, servant de « rappel brutal » des défis liés au développement d’un vaccin contre le VIH.

Cependant, d’autres traitements réussissent alors que les vaccins potentiels échouent. En décembre 2023, un essai historique a montré qu’un traitement préventif réduisait de 86 % les risques de contracter le VIH s’il était utilisé de manière cohérente.

La recherche DHVI a été publiée dans Cellule.