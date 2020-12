Lorsqu’un vaccin contre la polio a été annoncé en 1953, le CBC a rapporté qu’au Canada, «La réaction a été la même qu’à la fin d’une guerre terrible.» Les 13 109 Canadiens que le Covid-19 a tués, les centaines de milliers qu’il a rendus malades et les troubles économiques qu’il a provoqués dans le pays semblent également être le bilan d’une bataille. Le vaccin approuvé cette semaine par le Canada semblait aussi être sinon un armistice, un tournant. Le premier envoi du vaccin créé par la société américaine Pfizer et une société allemande, BioNTech, devrait être encore en transit ce week-end, et les premières inoculations pourraient intervenir dès mardi. Les quantités initiales seront faibles par rapport aux millions de doses attendues pour la nouvelle année, faisant des premières doses plus un apéritif qu’un déploiement. [Read: Canada Approves Vaccine and Could Start Shots Next Week]

Tout ce qui touche au vaccin, bien sûr, est de savoir qui le reçoit et quand. Ou, comme un journaliste l’a dit aux responsables lors de l’une des conférences de presse sur l’approbation des vaccins: «Comment allez-vous vous assurer que cela ne ressemble pas aux« Jeux de la faim »des vaccins?»

La décision de savoir qui reçoit les vaccins en premier est une décision provinciale. Mais un panel fédéral a mis au point une liste de recommandations pour le choix des premiers récipiendaires, une liste de candidats que les fonctionnaires se résument à quatre groupes: les personnes de plus de 80 ans; les résidents des foyers de soins de longue durée, un groupe qui a représenté 71 pour cent des décès à ce jour, et les travailleurs qui les desservent; Les travailleurs du domaine de la santé; et les communautés autochtones.