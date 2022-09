Un vaccin covid universel et la protection des tout-petits contre la poliomyélite

Bien avant qu’Alexander Cohen – ou n’importe qui d’autre – n’ait entendu parler des variantes alpha, delta ou omicron du covid-19, lui et sa conseillère d’études supérieures Pamela Bjorkman effectuaient des recherches qui pourraient bientôt permettre à un seul vaccin de vaincre le virus à évolution rapide, ainsi que toute autre variante de covid-19 qui pourrait survenir à l’avenir.

Ainsi, au début de 2020, lorsque le covid-19 a frappé, Cohen, Bjorkman et d’autres membres du laboratoire se sont mis à concevoir un vaccin universel contre le covid, un vaccin qui fournirait une protection non seulement contre toutes ses variantes, mais aussi contre les maladies futures causées par des virus entièrement nouveaux. types de coronavirus, grâce à sa nanoparticule très efficace.

Le couple et leurs collaborateurs sont maintenant sur le point d’atteindre leur objectif de fabriquer un vaccin qui déclenche largement une réponse immunitaire non seulement contre le covid et ses variantes, mais contre une plus grande variété de coronavirus. Et bien que cela puisse prendre jusqu’à deux ans pour commencer l’essai, s’il réussit, cela pourrait nous protéger contre le fait de devoir endurer à nouveau un autre verrouillage lié au covid. Lire l’histoire complète.

—Adam Piore

Pourquoi j’ai fait vacciner mon enfant d’un an contre la poliomyélite



La fille de ma collègue Jessica Hamzelou aura deux ans en octobre. Elle a déjà reçu trois doses de vaccin contre la poliomyélite et devrait en recevoir une autre lorsqu’elle aura trois ans et quatre mois. Mais grâce à la détection de poliovirus dans les eaux usées du nord et du nord-est de Londres, où ils vivent, elle fait partie des centaines de milliers d’enfants entre un et neuf ans dans la ville qui se voient proposer une dose de rappel.

Ce n’est pas la première fois que le poliovirus est découvert dans les égouts de Londres. Mais cette fois, il y a des signes qu’il pourrait se propager. Aucun cas n’a été diagnostiqué au Royaume-Uni depuis 1984, mais aux États-Unis, un homme de 20 ans du comté de Rockland, à New York, a développé une paralysie causée par la poliomyélite, le premier cas diagnostiqué de la maladie dans le pays depuis 2013. Ainsi, Que se passe-t-il? Et les campagnes de vaccination de rappel comme celle de Londres peuvent-elles aider ? Lire l’histoire complète.

