Un vaccin COVID pour les enfants est-il préféré à l’autre ?

Leana Wen, MD, médecin urgentiste et professeur de santé publique à l’Université George Washington, qui a un enfant de 2 ans et un enfant de 4 ans, dit qu’elle recevra le vaccin proposé par son pédiatre. Il est peu probable que la plupart des fournisseurs proposent les deux.

Mais, écrit Jetelina, « Vous ne pouvez pas prendre une mauvaise décision. L’un ou l’autre vaccin est mieux que rien, et les deux aident à lutter contre les maladies graves et la mort.

Wen dit qu’il y a deux choses principales à considérer pour faire le choix.

« L’un est la vitesse. Certains parents diront que le vaccin Moderna est à deux doses, et s’ils commencent leurs enfants maintenant, ils seront complètement vaccinés au début de la prochaine année scolaire », dit-elle.

D’autres apprécieront que Pfizer fournit depuis des mois des vaccins aux enfants de 5 à 11 ans et “a un bilan plus solide”, dit Wen.

Le vaccin de Moderna vient également d’être approuvé pour les 6 à 17 ans la semaine dernière.

Wen dit qu’elle comprend si les parents sont sur la clôture, et elle leur conseille de laisser les autres partir en premier, de voir les résultats, puis de prendre leur décision.

« Ce qui me pose problème », dit-elle, « ce sont les gens qui disent que le COVID n’est pas un problème chez les enfants. Cet argument est erroné. Des milliers ont été hospitalisés dans ce groupe d’âge. Plus de 440 de moins de 5 ans sont décédés. Nous vaccinons contre d’autres maladies avec des résultats et des décès beaucoup moins graves que COVID.

