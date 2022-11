Un vaccin contre le fentanyl mortel pourrait être proche

JEUDI 17 nov. 2022 (HealthDay News) — Des chercheurs rapportent qu’ils ont créé un vaccin pour lutter contre la dépendance au fentanyl, dans une percée potentielle dans l’épidémie d’opioïdes.

L’injection bloquerait la capacité du fentanyl à pénétrer dans le cerveau et provoquerait le “high” dont les utilisateurs rêvent. Il pourrait être utilisé pour prévenir les rechutes chez les personnes essayant d’arrêter les opioïdes, une fois les essais cliniques terminés, ont déclaré les scientifiques.

“Nous pensons que ces résultats pourraient avoir un impact significatif sur un problème très grave qui afflige la société depuis des années – l’abus d’opioïdes”, a déclaré l’auteur de l’étude Colin Haile, professeur agrégé de recherche en psychologie à l’Université de Houston et au Texas Institute for Measurement, Evaluation and Statistiques.

“Notre vaccin est capable de générer des anticorps anti-fentanyl qui se lient au fentanyl consommé et l’empêchent de pénétrer dans le cerveau, lui permettant d’être éliminé hors du corps via les reins. Ainsi, l’individu ne ressentira pas les effets euphoriques et pourra ‘remonter dans le wagon’ vers la sobriété”, a expliqué Haile dans un communiqué de presse de l’université.