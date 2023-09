Un vaccin contre le cancer se révèle prometteur contre le myélome multiple dans un petit essai

Un vaccin contre les cellules dendritiques administré avant et après une greffe de cellules souches autologues (ASCT) était sûr et immunogène et était associé à des réponses cliniques durables chez les patients atteints de myélome multiple à haut risque, selon les résultats publiés dans Recherche clinique sur le cancerune revue de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR).

« Le myélome multiple est un cancer chronique et incurable », a déclaré Frederick L. Locke, MD, président du service de transplantation de sang et de moelle osseuse et d’immunothérapie cellulaire du Moffitt Cancer Center et auteur principal de l’étude. « Les vaccins contre les cellules dendritiques ont le potentiel d’exploiter le système immunitaire des patients pour les amener en rémission et potentiellement empêcher la récidive du cancer. »

Locke et ses collègues ont conçu un vaccin contre les cellules dendritiques ciblant une protéine appelée survivine et ont testé ce vaccin dans le cadre d’un essai clinique de phase I impliquant 13 patients atteints de myélome multiple. Les patients ont reçu une dose du vaccin dans les 30 jours précédant l’ASCT standard et une autre dose environ 21 jours après la greffe.

L’ASCT est généralement précédée d’un traitement d’induction avec chimiothérapie pour tuer autant de cellules cancéreuses que possible et induire une rémission. Pour cette étude, les enquêteurs ont sélectionné des patients atteints d’une maladie à haut risque qui présentaient encore un myélome actif après le traitement d’induction et avant de recevoir l’ASCT, ce qui constitue un facteur pronostique négatif. « Nous nous sommes concentrés sur cette population de patients parce que c’est eux qui ont le plus besoin du vaccin », a déclaré Locke.

Les cellules dendritiques sont une composante essentielle du système immunitaire. Ils absorbent des protéines étrangères, les décomposent et présentent les fragments (peptides) à d’autres cellules immunitaires pour stimuler une réponse immunitaire, a expliqué Locke. Pour produire le vaccin, les chercheurs ont modifié les cellules dendritiques des patients pour qu’elles expriment la survivine et induisent une réponse immunitaire contre la protéine.

« Une expression élevée de la survie au moment du diagnostic est associée à de mauvais résultats », a déclaré Locke. « Par conséquent, nous avons émis l’hypothèse qu’en ciblant cette protéine, nous pourrions induire une réponse immunitaire chez les patients atteints de la maladie la plus agressive et potentiellement les maintenir en rémission pendant une période plus longue. »

Pour augmenter le nombre de peptides de survivine présentés au système immunitaire, et donc la probabilité de déclencher une réponse spécifique à la survivine, Locke et son équipe ont conçu les cellules dendritiques pour qu’elles expriment une version de la protéine entière, avec une mutation pour augmenter la sécurité sans compromettre l’immunogénicité. .

Les résultats de l’étude ont montré que le vaccin associé à l’ASCT était bien toléré, avec seulement des effets indésirables mineurs observés. De plus, le vaccin a induit des réponses immunitaires spécifiques à la survivante. Plus précisément, les lymphocytes T CD4 et CD8 spécifiques de la survivine en circulation ont augmenté de manière significative chez environ 35 % et 30 % des patients, respectivement. Des anticorps contre les peptides de survivine ont été détectés chez 2 patients sur 13 au départ et chez 9 patients sur 13 après vaccination et ASCT. « Dans l’ensemble, 85 % des patients présentaient soit une réponse des lymphocytes T, soit une réponse des anticorps contre la survivine », a déclaré Locke.

Sept patients ont présenté une réponse clinique améliorée 90 jours après la transplantation, et tous ont présenté une réponse immunitaire spécifique à la survivine. Après un suivi médian de 4,2 ans, six de ces sept patients étaient en vie et restaient indemnes de maladie après le traitement. La survie sans progression estimée à quatre ans était de 71 %. « Ces résultats se comparent très favorablement aux données historiques suggérant que la survie sans progression sur quatre ans de cette population de patients est d’environ 50 % », a déclaré Locke.

« Notre étude a montré que nous pouvons cibler la survivine avec une approche basée sur un vaccin et induire des réponses immunitaires, et elle suggère que cette stratégie pourrait à terme contribuer à améliorer les résultats pour les patients », a ajouté Locke. « Des études randomisées plus vastes sont nécessaires pour confirmer nos résultats et évaluer si le fait de déplacer la vaccination plus tôt dans l’évolution de la maladie serait bénéfique pour empêcher les patients de développer des formes agressives de myélome. »

La population de patients participant à cette étude n’est pas souvent incluse de manière prospective dans les essais cliniques. En outre, le paysage thérapeutique du myélome évolue rapidement, avec des thérapies de nouvelle génération telles que la thérapie cellulaire CAR T et les anticorps bispécifiques testés avant la transplantation. En raison de ces facteurs, il existe des limites à la comparaison directe des résultats de cette étude avec des données historiques, a expliqué Locke.

De plus, la disponibilité limitée des échantillons n’a pas permis aux chercheurs de confirmer que les réponses immunitaires spécifiques au vaccin observées étaient dirigées contre les propres cellules myélomateuses des patients.

Freeman CL, Atkins R, Varadarajan I et al. Le vaccin sur cellules dendritiques Survivin induit en toute sécurité des réponses immunitaires et est associé à un contrôle durable de la maladie après une greffe autologue chez les patients atteints de myélome. Clin Cancer Res. 2023 : OF1-OF11. est ce que je: 10.1158/1078-0432.CCR-22-3987

