Un vaccin contre le cancer avec des effets secondaires minimes approche des essais cliniques de phase 3

Le Dr Thomas Wagner, fondateur de la société de biotechnologie Orbis Health Solutions et chercheur en cancérologie, s’est donné pour mission de trouver un moyen de traiter le cancer sans les effets secondaires redoutés qui, pour certains, peuvent devenir pires que le cancer lui-même ou même conduire à une mort plus précoce.

“La tragédie du cancer ne concerne pas seulement cette personne, le diagnostic, mais aussi la peur du traitement”, a déclaré Wagner à ABC News.

De nombreux traitements traditionnels contre le cancer, tels que la chimiothérapie, agissent en tuant les cellules cancéreuses, mais tuent également les cellules non cancéreuses dans tout le corps. Cela peut provoquer toute une série d’effets secondaires, notamment la perte de cheveux, des nausées, des vomissements, ou peut assommer le système immunitaire d’une personne, l’exposant à un risque d’infections potentiellement mortelles, a déclaré Wagner.

Après avoir vu des patients atteints de cancer souffrir des effets secondaires débilitants de leur traitement, Wagner a commencé sa mission consistant à développer un traitement contre le cancer qui exploite la puissance du système immunitaire d’une personne au lieu de l’éliminer. Ce traitement a été développé comme un vaccin étudié depuis des décennies et chaque injection est entièrement personnalisée pour chaque patient.

Généralement, les cellules cancéreuses échappent au système immunitaire d’une personne parce qu’elles sont reconnues comme étant les cellules de cette personne. Wagner a développé un vaccin à particules tumorales uniquement (TLPO) qui utilise les cellules tumorales d’une personne pour identifier des parties particulières qui sont ensuite présentées dans le corps à l’aide du vaccin de manière à stimuler son système immunitaire pour qu’il acquière la capacité de détecter ces cellules cancéreuses. comme une infection, permettant au système immunitaire de combattre lui-même le cancer.

“Les gens me posaient la question : “Quand y aura-t-il un remède contre le cancer ?” Et je fais ça depuis 60 ans et je n’ai jamais pu répondre à cette question”, a déclaré Wagner. “Jusqu’à récemment, jusqu’aux trois, quatre ou cinq dernières années.”

Wagner pense que ce type de traitement contre le cancer pourrait être la clé pour trouver le remède tant attendu contre le cancer, tous les cancers, s’il est associé à une détection précoce.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur ce vaccin contre le cancer

Le vaccin anticancéreux TLPO de Wagner a été testé sur des centaines de patients atteints de formes avancées de mélanome dans le cadre d’essais cliniques de phase 2.

Le données les plus récentes présenté lors d’une conférence universitaire a montré que près de 95 % des personnes ayant reçu uniquement le vaccin étaient encore en vie trois ans après le début du traitement et que 64 % n’étaient toujours pas malades. Parmi les formes de mélanome les plus avancées, la survie sans maladie après trois ans pour les personnes atteintes d’une maladie de stade III était de 60 % dans le groupe vacciné uniquement, contre environ 39 % dans le groupe placebo. La survie sans maladie des personnes atteintes d’une maladie de stade IV était d’environ 68 % dans le groupe vacciné uniquement et de zéro dans le groupe placebo.

Les effets secondaires les plus courants étaient une rougeur ou une douleur au site d’injection, de la fièvre et de la fatigue après l’injection – comme c’est le cas avec d’autres vaccins qui stimulent une réponse immunitaire.

Le Dr Vernon Sondak, oncologue cutané au Moffit Cancer Center qui n’a pas participé à l’essai clinique mais a travaillé avec des vaccins à lysat tumoral tout au long de sa carrière, a déclaré à ABC News que ces résultats sont prometteurs, mais souligne que les essais cliniques de phase 2 ne le sont pas. pas concluant. Un essai clinique de phase 3 plus vaste devra à terme valider si ce vaccin contre le cancer va réellement changer la donne dans le domaine.

“Nous avons vu à maintes reprises des données prometteuses de la phase 2 qui ne se sont pas révélées aussi prometteuses lors de la phase 3”, prévient Sondak.

Sur la base de ces données et d’autres études, la Food and Drug Administration (FDA) a donné son feu vert au vaccin de Wagner pour lancer un essai clinique de phase 3. Il s’agira d’un projet de trois ans dont l’objectif est d’inscrire 500 personnes et qui devrait être lancé cette année, a déclaré Riley Polk, président d’Orbis Health Solutions. WLOSune filiale d’ABC News à Asheville, en Caroline du Nord.

Polk a déclaré qu’il avait été personnellement touché par le succès de ce vaccin après que son père ait subi de nombreuses interventions chirurgicales aux poumons pour un cancer il y a plus de dix ans, mais ne s’est retrouvé sans aucune autre option de traitement. Son père a choisi d’essayer le vaccin contre le cancer de Wagner et a vécu 10 ans de plus avant de mourir de quelque chose sans rapport avec le cancer. “Tu peux me dire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas me le dire [the vaccine] ne fonctionne pas”, a déclaré Polk.

Les barrières financières ont empêché les progrès

Polk a déclaré que l’essai clinique de phase 3 prévu est un projet de 100 millions de dollars – ces fonds sont souvent des gouttes d’eau dans l’océan pour les grandes sociétés pharmaceutiques et celles soutenues par des investisseurs en capital-risque.

Pour les petites entreprises privées, garantir ce niveau de ressources financières constitue un défi qui, selon Polk, limite leur capacité à financer davantage d’essais cliniques susceptibles d’élargir les indications potentielles du vaccin contre le cancer de Wagner.

Pour contourner une partie de ce défi et proposer ce traitement à un plus grand nombre de personnes pouvant produire plus de résultats, Wagner et son équipe viennent de lancer ce qu’on appelle un essai panier, un type d’essai clinique. approuvé par la FDA cela permet de tester le même vaccin qui a fait ses preuves lors des essais cliniques sur le mélanome chez toute personne atteinte d’une tumeur solide qui répond à certains critères d’inclusion. Les personnes participant à cet essai doivent avoir une charge tumorale faible ou minime, de sorte que la plupart auront déjà reçu un certain type de traitement avant de recevoir ce vaccin, a déclaré Wagner.

La première personne à recevoir ce vaccin dans le cadre de cet essai panier a été Catie King, originaire d’Asheville, en Caroline du Nord, à qui on a diagnostiqué un cancer de l’ovaire il y a six ans. King a déclaré qu’elle se sentait bien après le premier cycle de traitement, ne ressentant que quelques rougeurs au site d’injection, mais aucun autre effet secondaire. WLOS a rapporté.

“Maintenant, combien de personnes connaissez-vous qui suivent une thérapie contre le cancer et qui disent qu’elles se sentent mieux grâce à la thérapie ?” » a demandé Wagner, qui a de nombreux récits anecdotiques d’autres patients faisant écho à l’expérience de King de se sentir mieux, certains même plein d’énergie, après avoir commencé un traitement avec ce vaccin.

Pour King, qui travaille dans le secteur agricole avec son mari, l’absence d’effets secondaires fait une différence significative dans sa vie, en n’ayant aucun impact sur sa routine quotidienne.

“Avec ce vaccin, il n’y a pas eu de jours difficiles”, a déclaré King, ce qui, selon elle, n’était pas le cas lorsqu’elle avait déjà subi une chimiothérapie à faible dose pour son cancer.

Polk a déclaré que sept autres personnes ont reçu le vaccin dans le cadre de l’essai panier et souffrent d’un type de cancer du cerveau, du poumon et du sein. Mais des centaines d’autres patients ont reçu ce vaccin ou son précurseur au cours des 20 dernières années.

L’une de ces patientes est une femme nommée Mary Carol Abercrombie qui, selon Wagner, est l’une des personnes ayant survécu le plus longtemps ayant déjà reçu un diagnostic de mélanome de stade 4, la forme la plus avancée de la maladie. Juste avant Noël 2001, Abercrombie a déclaré WLOS elle a suivi un an de traitement contre le cancer avec des effets secondaires « horribles », mais une fois le traitement arrêté, son cancer a progressé. Abercrombie a déclaré que ses médecins lui avaient dit qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre, lui disant de “simplement profiter de Noël”.

Le chirurgien-oncologue d’Abercrombie travaillait à l’époque avec Wagner sur un vaccin contre le cancer. “Inscris-moi, parce qu’il n’y avait rien [else] “, a déclaré Abercrombie, qui espérait juste vivre assez longtemps pour voir son fils se marier cette année-là. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis et Abercrombie a déclaré que son mélanome ne s’était jamais reproduit. Elle a non seulement vu son fils se marier, mais elle est regarder grandir ses quatre petits-enfants.

Avant que ce vaccin puisse être plus largement disponible pour traiter les personnes atteintes de mélanome, il doit démontrer son succès au fil des années dans un essai clinique de phase 3, puis obtenir l’approbation finale de la FDA. Avant de pouvoir être utilisé encore plus largement, il devra démontrer son succès lors d’essais paniers, puis passer à des essais cliniques plus spécifiques pour d’autres indications, ce qui prendra des années et des millions de dollars.

Polk a déclaré qu’il espérait que les données de l’essai sur panier attireraient l’attention des grandes sociétés pharmaceutiques. Grâce à ce type de partenariat et à d’autres mécanismes de financement, ils pourraient éventuellement réaliser des essais plus approfondis par l’intermédiaire de la FDA.

Le Dr Jade A Cobern, MD, MPH, est pédiatre certifiée, spécialisée en médecine préventive et membre de l’unité médicale ABC News. Justin Berger, journaliste de WLOS, une filiale d’ABC News à Asheville, en Caroline du Nord, a contribué à ce rapport.