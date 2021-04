Dans un briefing et une infographie publiés vendredi, le ministère a déclaré que ses données prouvaient que le CoronaVac jab était efficace à 67% pour prévenir les infections symptomatiques de Covid-19. L’infographie a également montré que le vaccin était efficace à 80% pour prévenir les décès dus au virus et à 85% pour prévenir l’hospitalisation.

La publication du ministère de la Santé a montré que 90,1% des vaccins administrés au Chili jusqu’à présent l’ont été avec Sinovac.

Au cours des essais, CoronaVac a démontré des degrés d’efficacité très variables. Alors qu’un essai turc a suggéré qu’il était efficace entre 65% et 83%, un essai brésilien n’a indiqué qu’une efficacité de 50,4%. Les responsables chinois ont cependant rejeté les résultats du Brésil et affirment que le coup est efficace à 100% pour prévenir l’hospitalisation.

La publication des données intervient alors que le Chili lutte contre la flambée des cas de Covid-19, malgré la vaccination complète d’un tiers de sa population, avec de nombreux autres citoyens ayant reçu leur première dose. L’infographie de vendredi suggère que les infections sont actuellement proches des niveaux observés au sommet de la première vague, en 2020.

Samedi, Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a exprimé des inquiétudes quant au niveau de protection des vaccins Covid contre le virus. «Nous allons résoudre le problème que les vaccins actuels n’ont pas de taux de protection très élevés», a-t-il noté, ajoutant que mélanger les vaccins pourrait être la réponse. Il a informé l’Associated Press dimanche qu’il voulait dire «Vaccins à travers le monde – pas particulièrement en Chine.»

Cependant, les données de vendredi en provenance du Chili peuvent renforcer les inquiétudes quant à l’efficacité du jab. Le Ministère de la santé n’a pas indiqué si la prévalence croissante de nouvelles variantes, y compris la souche brésilienne, avait un impact sur l’efficacité des vaccins.

Alors que les données des essais suggèrent que les vaccins Moderna, Pfizer et Sputnik avaient tous des taux d’efficacité supérieurs à 90% en ce qui concerne la prévention de Covid symptomatique, les injections de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca semblaient moins efficaces. Les données de l’essai Johnson & Johnson ont indiqué une efficacité de 66% dans le monde et de 72% aux États-Unis pour le vaccin à dose unique, tandis que le vaccin AstraZeneca était efficace à 76% dans l’essai le plus récent aux États-Unis.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!