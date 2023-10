Un vaccin bon marché contre le paludisme développé avec l’aide de scientifiques d’Oxford et approuvé pour un déploiement mondial | Nouvelles du monde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé un vaccin contre le paludisme, peu coûteux et facilement disponible, qui promet d’aider à alléger l’un des plus grands fardeaux de la maladie dans les pays en développement.

Le vaccin R21développé par l’Université d’Oxford, le Serum Institute of India et le fabricant de médicaments Novavax, pourrait contribuer à réduire les 500 000 décès associés au paludisme qui surviennent chaque année.

C’est seulement le deuxième vaccin à avoir été approuvé pour la prévention de paludismeaprès l’autorisation du vaccin RTS,S développé par le géant pharmaceutique GSK en 2022.

Bien que l’OMS ait conclu que le R21 présente des niveaux d’efficacité similaires à ceux du RTS,S, le nouveau vaccin devrait être moins cher et devrait être plus largement disponible.

Le Serum Institute of India dispose d’une capacité de production de 100 millions de doses de R21 chaque année, qui, selon lui, sera doublée au cours des deux prochaines années.

Le coût et la disponibilité sont deux facteurs cruciaux pour un vaccin déployé principalement en Afrique subsaharienne, où l’on recense près de 250 millions de cas de paludisme chaque année.

« Le vaccin est facile à déployer, rentable et abordable, prêt à être distribué dans les zones où il est le plus nécessaire, avec le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies par an », a déclaré Sir Adrian Hill, qui a dirigé l’équipe développant le vaccin. à l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford.

L’approbation du vaccin fait suite à 30 ans de travaux sur le paludisme à l’Institut Jenner. Le même laboratoire a développé un vaccin efficace contre la COVID-19 en moins d’un an.

Mais le paludisme constitue un défi bien plus difficile à relever.

La maladie est causée par un parasite protozoaire, un organisme unicellulaire comportant plusieurs stades de vie, chacun ayant évolué pour échapper à la réponse immunitaire.

Ce parasite qui change constamment de forme passe une grande partie de sa vie caché dans le foie et les globules rouges de son hôte humain, ou dans l’intestin et les glandes salivaires des moustiques qui transmettent le paludisme.

Comparés à certains vaccins contre des maladies infectieuses comme la rougeole ou la polio, les vaccins contre le paludisme ne sont pas assez efficaces pour prévenir la transmission.

Lors des essais, le R21 a empêché entre 68 et 75 % des receveurs de contracter le paludisme. Toutefois, chez les nourrissons – qui courent le plus grand risque de mourir du paludisme – les niveaux de protection se situent entre 75 et 79 %.

Cependant, étant donné que le paludisme représente un fardeau énorme et un objectif très difficile à atteindre, l’OMS a fixé ses critères pour un vaccin efficace à 75 %.

« En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d’un vaccin sûr et efficace contre le paludisme », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

« Maintenant, nous en avons deux. »

« La demande pour le vaccin RTS,S dépasse de loin l’offre, ce deuxième vaccin est donc un outil supplémentaire essentiel pour protéger plus d’enfants plus rapidement et nous rapprocher de notre vision d’un avenir sans paludisme », a-t-il ajouté.

L’approbation du R21 offre un espoir supplémentaire à ceux qui luttent contre le paludisme.

Entre 2000 et 2015, les cas et les décès ont considérablement diminué grâce aux mesures de prévention comme les moustiquaires imprégnées d’insecticide.

Depuis lors, toutefois, les progrès ont régressé et l’OMS a du mal à réunir les fonds nécessaires à ses programmes antipaludiques auprès des pays donateurs.

Le déploiement des vaccins RTS, S et R21 est attendu dès l’année prochaine.