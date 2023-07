Un vacancier ivre de Benidorm est envoyé voler par le poids de deux serviettes dans une vidéo hilarante… maintenant il est reconnu dans les magasins

C’est le moment hilarant où un vacancier ivre de Benidorm a été envoyé en l’air par le poids de deux serviettes – maintenant il est reconnu dans les magasins.

Scott Pemberton, 36 ans, de Wigan, retournait à son appartement lorsqu’il a balancé un sac de plage rempli de deux serviettes de plage humides sur sa tête.

Scott Pemberton a balancé sans réfléchir un sac à serviettes sur sa tête Crédit : Kennedy News

Mais le poids de deux serviettes mouillées l’a bouleversé Crédit : Kennedy News

Mais le poids du sac a balayé Scott en arrière, laissant son frère Kieron, 38 ans, en points de suture.

Scott a trébuché sur ses pieds et a bientôt recommencé à boire, mais s’est réveillé le lendemain matin avec un mal de cou.

Il a déclaré: « Tout s’est passé si vite que je me suis demandé ce qui s’était passé.

« J’ai glissé sur les carreaux puis mes mains et le sac ont probablement soutenu ma tête.

« Nous avions bu quelques verres ce jour-là, alors j’ai ressenti la douleur le lendemain dans mon dos et le haut de mon cou.

« Je me sens chanceux de ne pas avoir été à l’hôpital. Si le sac était plein de bouteilles ou de canettes et non de serviettes mouillées, cela aurait pu être bien pire.

« Ou si le sac avait atterri différemment. Je suis content qu’il ait été filmé car il a probablement fait les vacances.

« Les gens en parlaient et ça faisait rire les gens.

« Je trouve ça drôle maintenant et les gens m’ont reconnu dans les magasins de Wigan.

« Je suis plutôt un Jack-the-lad de toute façon. Je ne ferai plus ça et je n’irai plus à Benidorm. »

Le clip hilarant a même fini par être montré aux parieurs sur les écrans de certains des bars que les frères ont visités à Benidorm.

Kieron a plaisanté en disant que Scott n’était renversé qu’à cause de son poids mince de huit pierres.

Il a dit: « C’est comme ça qu’il est maigre. Que quelques serviettes pourraient lui faire ça.

« Il est seulement léger et le sac était assez lourd. Il devait s’agir d’au moins une pierre avec des serviettes de plage trempées.

« Il pensait qu’il pouvait le balancer parce qu’il s’amusait, mais quand il l’a fait, il a juste pris ses pieds.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai eu le téléphone au bon moment. Je suis content que le sac soit là parce qu’il aurait pu lui faire mal à la tête et ça n’aurait pas été drôle.

« J’étais dans deux esprits entre vérifier qu’il allait bien et rire, mais le rire a pris le dessus. »

Scott est maintenant reconnu dans les magasins Crédit : Kennedy News

Scott (à droite) était heureusement indemne Crédit : Kennedy News