Un vacancier britannique dans le coma après huit blessés dans un accident de pétrolier d’horreur

HUIT vacanciers britanniques ont été blessés lorsqu’un pétrolier a percuté leurs voitures sur une route à deux voies.

Finn Webber, 23 ans, et son frère Sam, 18 ans, ont dû être libérés de l’épave par les pompiers.

Le vacancier Finn Webber sort du coma après qu’un pétrolier s’est écrasé sur un groupe de huit véhicules dans un accident d’horreur au Portugal Crédit : Apex News

Le camion-citerne a percuté les deux véhicules du groupe après avoir effectué des arrêts d’urgence en raison d’un accident à venir.

Finn a subi des blessures à la tête, une jambe cassée et une hanche disloquée et sort du coma à l’hôpital deux semaines plus tard.

Sam et sa sœur Megan, 24 ans, ont subi des fractures mais sont rentrées chez elles à Combwich, Somerset.

Une autre sœur, Isobel, 15 ans, maman Ali et papa Dan ainsi que deux amis de la famille ont également été blessés dans l’horreur au Portugal.

Un appel à payer pour que Finn rentre chez lui a dépassé les 50 000 £.

L’organisatrice Iveta Lacy-Hulbert a déclaré : « La famille est touchée par le soutien.

« Le simple fait de savoir combien de personnes se soucient de Finn et de leur famille les aide à se sentir plus forts.

« Merci beaucoup à chacun d’entre vous qui avez fait un don et envoyé des messages.

« Ceux qui connaissent personnellement les Webber savent à quel point ils sont gentils, généreux et solidaires envers les autres et aident toujours ceux qui en ont besoin. »