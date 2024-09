Un utilisateur est confus lorsque l’IA commence à sangloter bruyamment de manière inattendue

Dans une vidéo bizarre, un générateur de musique IA semble sangloter comme un humain, surprenant l’utilisateur de Reddit qui l’a publiée.

Publié sur r/SunoAIun subreddit dédié au logiciel de génération de musique du même nom, u/BloodMossHunter a publié un clip de 24 secondes montrant l’IA comme si elle pleurait, ce qui ne semble pas avoir fait partie de l’invite de l’utilisateur.

Comme d’autres utilisateurs l’ont noté, les explosions émotionnelles et autres morceaux audio effrayants apparaissant de manière aléatoire à la fin de ces chansons générées par l’IA semblent – ​​de manière terrifiante, peut-être, selon votre point de vue – être un phénomène assez courant avec le logiciel.

Dans un commentairepar exemple, un utilisateur a partagé une chanson générée par Suno qu’il publié sur Spotify qui à la fin comprend d’horribles cris résonnants de « non ! ».

Dans un autreu/SkyDemonAirPirates a partagé une chanson intitulée « L’ignorance était une bénédiction » qu’ils ont publié sur le site Web de Suno dans lequel une voix féminine défectueuse demande à l’auditeur s’il est « toujours en vie » avant de rire de manière maniaque.

« Le fantôme dans la machine, je suppose. » un autre utilisateur a répondu« Aïe. »

Dans une autre anecdote effrayanteu/SkyDemonAirPirates a déclaré avoir généré un autre morceau qui comprenait des cris aléatoires de « Please help me ». L’utilisateur affirme avoir signalé la chanson à Suno, qui l’a ensuite « détruite », ce qui suggère au moins que l’entreprise est au courant de ce problème récurrent avec son logiciel.

Lorsqu’on discute des racines potentielles du problème, les utilisateurs ont proposé une théorie d’une simplicité déconcertante: parce que certaines chansons créées par des humains ont des « outros aléatoires » qui comportent des dialogues, l’IA pourrait essayer d’imiter cette caractéristique. Si les utilisateurs saisissent des balises d’invite telles que « émotionnel », Suno peut à son tour insérer des pleurs.

En effet, comme u/BloodMossHunter a notéleur dernier tag pour la chanson était « psyché », ce que Suno a peut-être mal compris.

Nous avons contacté Suno pour leur demander ce qui se passe ici, mais la théorie de l’utilisateur susmentionnée semble être à égalité avec d’autres erreurs d’IA générative qui montrent comment carrément terrifiant cette technologie peut l’être.

