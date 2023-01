Un utilisateur d’Instagram repère Kapil Sharma en utilisant un téléprompteur pour animer son émission, les fans soutiennent le comédien

Kapil Sharma est connu pour ses blagues directes et instantanées qui divertissent et amusent le public. Que ce soit un acteur ou un simple spectateur, le comédien de 41 ans ne manque jamais de se moquer des gens d’une manière pas si sérieuse. Ses jeux de mots et ses blagues amusantes attirent les gens qui ont hâte d’écouter quelque chose de léger et drôle. Alors que beaucoup supposaient que Kapil n’utilisait aucun script pour animer sa célèbre émission, un utilisateur d’Instagram l’a repéré en train d’utiliser un téléprompteur lors de l’un des épisodes du Kapil Sharma Show.

Dans une vidéo publiée sur la plateforme de partage de photos, Kapil animait lors de l’ouverture de l’épisode de son émission lorsqu’une personne derrière la caméra a zoomé sur son rétroviseur. Il reflétait les lignes qui défilaient sur le moniteur qui guidait le comédien indien lors du Kapil Sharma Show. Le clip était en cours de capture à la télévision lorsque l’utilisateur (qui l’a partagé) s’est exclamé : “Je pensais que les blagues de Kapil étaient une improvisation, mais on peut trouver un téléprompteur qui tourne sur le miroir derrière.”

Depuis son partage, la bobine Instagram a recueilli plus de 100 000 likes et plusieurs commentaires. Les fans sont venus soutenir Kapil Sharma et ont fait remarquer que c’était assez évident. “Alors qu’est-ce qui s’est passé frère, les présentateurs de nouvelles font aussi la même chose, et nous aimons écouter, les gens rient, que voulez-vous d’autre”, a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a expliqué, “Cela fait partie d’un processus obligatoire, mon frère si vous faites une performance en direct, alors vous devez vous assurer de ne rien oublier, car cela affectera le réalisateur et sera une énorme perte de temps. C’est donc trop courant dans les tournages de télé-réalité.

Certains ont même commenté que la chose la plus importante est qu’il fait rire les gens. “Cependant, il nous a fait rire et a rendu notre vie plus divertissante”, a plaisanté un internaute tandis qu’un autre a déclaré: “Mais c’est un jeu de timing… Frère”

Le Kapil Sharma Show est très populaire parmi les Indiens qui aiment le regarder tous les week-ends. Plusieurs stars de cinéma participent à l’émission de Kapil pour promouvoir leurs films et faire partie de l’émission comique adorée par les fans du monde entier.

