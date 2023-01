Un utilisateur de Twitter télécharge une vidéo d’un papillon de nuit de l’Atlas et Internet est hypnotisé par sa beauté

La terre mère abrite des créatures très rares et magnifiques. L’un d’eux est le papillon de l’Atlas. Considérée comme l’une des plus grandes espèces de papillons nocturnes au monde, ses ailes sont plus grandes qu’une main humaine et sont connues pour leurs couleurs et leurs motifs spectaculaires. Récemment, l’utilisateur de Twitter Erik Solheim a repris son pseudo officiel et a partagé une vidéo de l’espèce spectaculaire. La vidéo montre le papillon déployant ses ailes sur une main humaine. « Merveilleuse Terre Mère. Le papillon atlas, vu au Sri Lanka, en Indonésie et en Malaisie, est le plus grand papillon connu au monde avec une envergure de 30 centimètres”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Ces papillons ne prennent pas de grands vols malgré la taille de leurs ailes. De plus, ils ont une courte durée de vie d’une à deux semaines seulement après leur sortie de leurs cocons. En raison de leur apparence, ils sont souvent confondus avec un papillon. Regardez la vidéo :

Merveilleuse Terre Mère 🌏 Le papillon atlas, vu au Sri Lanka, en Indonésie et en Malaisie, est le plus grand papillon connu au monde avec une envergure de 30 centimètres. pic.twitter.com/8Q4BwInvVL – Erik Solheim (@ErikSolheim) 8 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 202 000 vues. «Quand j’étais enfant, ce genre de mite / papillon était courant dans les maisons, le jardin. Maintenant ça devient rare, presque jamais vu ce genre. On s’habitue à leur absence. Je me demande ce qui leur est arrivé”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Peut-être merveilleux, mais un papillon aussi gros sur ma main signifierait que je dois changer de pantalon. Ne pas aimer les choses avec plus de 4 pattes me fait flipper en dehors.”

Pendant ce temps, plus tôt, dans le cadre du troisième comptage annuel des papillons à Delhi, l’équipe de comptage a trouvé 66 nouvelles espèces de papillons. Les espèces ont été repérées par la Bombay Natural History Society (BNHS). En fait, certaines de ces espèces sont parmi les espèces les plus rares de cette année.

Sohail Madan, CEC, directeur de la Bombay Natural History Society, a déclaré: «Le poinçon brun, le Dingy Swift et le flash rouge commun figuraient parmi les espèces rares repérées cette année, tandis que les espèces communes comprenaient le tigre ordinaire, l’herbe commune jaune, l’émigrant tacheté et l’émigrant commun. .” Ishwar Singh, principal conservateur en chef des forêts, a déclaré : « Le mois des papillons (septembre) montre les résultats de l’amélioration de l’habitat à Delhi, car ces insectes sont les indicateurs d’un bon écosystème. Il a ajouté que lors de la campagne de comptage, des papillons ont été repérés à 45 endroits à Delhi le 22 septembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici