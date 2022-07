Un utilisateur de Twitter surnomme la variante covid ‘Centaurus’ alors que l’OMS suit les cas BA.2.75

Depuis son 1er juillet tweeter , les mentions de Centaurus faisant référence à la sous-variante omicron, qui a été signalée dans environ 10 pays, abondaient non seulement sur Twitter, mais aussi dans les gros titres du monde entier. Google recherche le terme en flèche.

Le surnom, une référence à une galaxie lointaine qui est aussi le nom du père des centaures dans la mythologie grecque, a relancé un débat sur la meilleure façon de nommer les variantes du coronavirus et comment cela affecte la perception du public.

Ostale n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter jeudi. Mais un chœur de voix a déclaré que le nom accrocheur pourrait aider à sensibiliser à cette phase de la pandémie alors que des variantes circulent et que la fatigue augmente. L’Organisation mondiale de la santé a cherché à rappeler aux gens que la pandémie est « loin d’être terminée », les dernières ramifications d’omicron faisant augmenter les infections dans le monde.

L’OMS avertit que le covid est « loin d’être terminé » alors que les variantes augmentent aux États-Unis et en Europe

Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire et chercheuse à l’Université suisse de Berne, a déclaré qu’en l’absence d’un “langage facile et mutuel” sur une variante, les gens en chercheraient probablement une.

En tant que variantes aux noms peut-être moins mémorables, BA.4 et BA.5, alimentent les infections aux États-Unis et en Europe, l’OMS n’a ni attribué de nom à BA.2.75 – ni pris l’appel Centaurus. L’agence dit que c’est suivi BA.2.75 mais ne l’a pas considéré comme une “variante préoccupante” et l’a dit restes tôt pour déterminer sa capacité à échapper à l’immunité ou sa gravité.