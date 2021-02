Quand les collégiens pensent à un stage, ils s’imaginent que cela leur donnera l’occasion d’apprendre de nouvelles choses et de gagner de l’argent de poche. Cependant, dans le monde réel, les gens ont souvent de mauvaises expériences en tant que stagiaires. Le travail n’est généralement pas rémunéré et tout ce qu’ils «gagnent», c’est de l’expérience. S’ils sont payés, le montant est négligeable par rapport au travail qu’on leur demande. Les stagiaires sont souvent exploités alors qu’ils tentent d’acquérir de l’expérience car on leur propose un travail non rémunéré.

Le problème a été mis en évidence sur Twitter par un utilisateur nommé Astha Upadhyaya. Elle a partagé une capture d’écran d’une annonce de stage où, à la suite du stage, une allocation mensuelle de 1500 Rs serait versée aux stagiaires avec une lettre de référence. Astha a souligné la partie concernant les allocations.

Les réponses aux tweets d’Astha soulignent que le problème des stages non rémunérés et mal rémunérés est répandu.

De nombreux utilisateurs ont été surpris qu’il y ait des endroits qui accordent des allocations aux stagiaires. Un utilisateur a déclaré que les stagiaires sont faits pour travailler gratuitement au nom de l’expérience.

Un utilisateur nommé Ishan Garg a commenté que pour un stage de trois mois où il travaillait six jours par semaine et 8 heures par jour, il recevait 3500 Rs par mois. Ishan a dit que les gens ne valorisent pas le temps en Inde.

Srijan Pathak, un autre utilisateur a déclaré qu’il [the stipend of Rs 1500 per month] n’est pas une surprise étant donné que les gens travaillent comme stagiaires non rémunérés en Inde.

Commentant la pratique des stages non rémunérés, un utilisateur a déclaré qu’il devrait y avoir des lois contre cela.

Un utilisateur a suggéré à Astha de demander comment se passe le travail de l’un de ses amis qui poursuivent des études en comptabilité agréée.

Dans le pays, les candidats au CA doivent poursuivre un stage dans un cabinet d’expertise comptable. L’article doit être effectué pour une période de trois ans. La plupart du temps, les aspirants CA reçoivent un montant minimal pendant leur période de stage. Bien que l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) ait établi des normes pour l’allocation que les articles sont censés recevoir, dans de nombreuses petites entreprises, ils ne sont souvent pas payés pendant la période de stage.

Un utilisateur nommé Sabika a également partagé une histoire du monde des médias. Elle a partagé son expérience en réponse au tweet d’Astha selon lequel une maison de médias recevait des frais pour 4000 roupies par mois, mais la demande était de faire huit articles par mois.

Un autre utilisateur de Twitter a répondu avec le célèbre mème d’Amitabh Bachchan demandant: «Kya karenge aap itni dhanrashi ka? [What would you do with this amount of money]. »

Avez-vous déjà eu un stage qui a payé (même des cacahuètes)?