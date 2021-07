Un utilisateur de Twitter revendique les partenaires de Swiggy Exploits, l’application de livraison nie les allégations

L’application de livraison de nourriture Swiggy a récemment fait la une des journaux, mais pas pour les bonnes raisons. Un compte Twitter anonyme appelé « Swiggy DE » (@SwiggyDEHyd) a accusé l’entreprise d’exploiter financièrement ses livreurs et de ne pas les payer suffisamment pour travailler dans des conditions stressantes. Les internautes ont été stupéfaits lorsque le compte a partagé des captures d’écran montrant de maigres paiements et des récits de tactiques de pression utilisées par l’entreprise.

« Si tromper les travailleurs est un art, alors Swiggy est un Picasso », a écrit vendredi le compte Twitter.

Pour éviter de nous payer un bonus aller-retour longue distance @swiggy_in étend des zones sans notre consentement. Jetez un œil à cette carte. La grande zone est Vanasthalipuram_Meerpet(Hyd). « Si tromper les ouvriers est un art, alors Swiggy est un Picasso » pic.twitter.com/nut7VU5hZi– Swiggy DE (@SwiggyDEHyd) 30 juillet 2021

L’affrontement a commencé sur la plate-forme de médias sociaux mardi lorsque « Swiggy DE » a partagé le tweet suivant :

« Vous voulez que nous survivions avec ce paiement ? »

Swiggy, cependant, a nié les allégations en affirmant que la capture d’écran partagée par le compte ne reflétait pas tous les éléments de rémunération que leurs responsables de la livraison tiraient. Dans un communiqué, il a déclaré: «Malheureusement, les paiements partagés sur les réseaux sociaux sont sélectifs et ne sont pas représentatifs de la rémunération de notre partenaire de livraison. Il n’inclut pas non plus d’autres éléments majeurs tels que les incitations. Les partenaires de livraison sont bien rémunérés pour la distance parcourue et le délai de livraison parmi de nombreux autres facteurs et la plupart des partenaires de livraison à Hyderabad ont gagné plus de 65 Rs par commande le mois dernier, les partenaires les plus performants faisant 100 Rs par commande. Swiggy maintient une approche honnête en permettant des frais de service pour les partenaires de livraison qui sont durables même dans les moments les plus difficiles. De plus, 100 % des pourboires des clients sont transmis aux partenaires de livraison. »

Le pseudonyme de Twitter, en retour, a réfuté les affirmations de l’entreprise et a déclaré : « Hé @swiggy_in si votre déclaration est vraie, alors pourquoi les responsables de la livraison protestent-ils à Hyderabad et Noida ? Auparavant, Chennai et Bangalore DE protestaient. Besoin de réponses ici ! »

Principaux griefs

News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité du compte Twitter. Lorsque nous avons contacté la personne utilisant le compte Twitter, elle a déclaré que l’anonymat était important car l’application de livraison de nourriture bloquerait son compte si son identité était révélée. Il a souligné que les bas salaires n’étaient pas le seul problème auquel les travailleurs étaient confrontés. L’opérateur de compte a déclaré: «Ils modifient les règles, réduisent les paiements et étendent les zones sans notre consentement. Lorsque les zones sont étendues, nous ne recevons pas de bonus de retour. Nous devons rentrer les mains vides. L’entreprise utilise différentes tactiques pour nous tromper et il n’y a pas de moyen approprié par lequel nous pouvons élever nos plaintes. De plus, l’augmentation des prix du carburant a été une grande préoccupation pour nous. Lorsque j’ai rejoint Swiggy il y a quelques années, ils payaient Rs 35 par commande, ainsi que des incitations hebdomadaires et mensuelles. Mais maintenant, ils ont supprimé tous ces avantages.

Lorsqu’il a été souligné que les cadres de livraison de nourriture font partie d’une économie de travail où les employeurs peuvent choisir de ne pas fournir tous les avantages et avantages d’un emploi à durée déterminée, l’opérateur a déclaré: «Personne ne veut travailler en tant que cadre de livraison de manière permanente. Tout ce que nous voulons, c’est un peu de dignité. Certains clients nous demandent d’apporter des cigarettes, de l’alcool, des préservatifs, etc. Il devrait y avoir une option où nous pouvons soulever ce problème. Si un client se plaint contre nous, la société bloque nos comptes sans même vérifier la véracité de la plainte. Cela doit être changé. Au lieu de nous considérer comme de simples identifiants de compte, ils devraient nous traiter comme des humains.

L’opérateur de compte anonyme est-il donc seul dans ce cas ou est-il soutenu par d’autres employés de Swiggy ? « J’agis seul car personne n’est prêt à élever la voix contre ces entreprises. Ils craignent que leurs comptes ne soient bloqués. Rien ne change même après avoir protesté. Tant de gens n’essayent même pas. Dans un appel, la personne à l’origine du compte a ajouté : « Nous faisons de notre mieux pour servir nos clients pendant les étés chauds, les fortes pluies et les hivers froids. Parfois, nous devons traiter nous-mêmes de fausses commandes. Ces faux clients nous menacent d’avoir de la nourriture gratuite. Il est vrai que nous ne sommes pas des employés de Swiggy, mais juste des travailleurs contractuels. Notre entreprise ne nous valorise même pas. Cela me brise le coeur. Demandez-leur combien de fois ils nous ont fait part de leurs commentaires sur la structure de paiement. »

Comptoir de l’entreprise

En réponse aux allégations, l’application de livraison de nourriture a publié les déclarations suivantes à News18. Concernant l’extension des zones, il a déclaré: «En tant que service hyperlocal, Swiggy a divisé les villes en plusieurs zones géographiques plus petites appelées zones, généralement environ 30 par ville pour les grandes villes. Chaque partenaire de livraison est étiqueté dans une zone d’où il reçoit la majorité de ses commandes. Dans le cas où ils se déplacent pour des livraisons longue distance en dehors de leurs zones, la plateforme offre une prime de retour aux partenaires. Ce montant est versé en plus du paiement à distance régulier et l’un des nombreux éléments de leur paiement.

La société a ajouté que les services d’assistance de ses partenaires disposent de trois bras pour soutenir les responsables de la livraison au cours des différentes étapes : l’assistance aux commandes en direct (pour aider les partenaires de livraison à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent lors de la livraison d’une commande), l’assistance aux commandes externes (cette équipe aide les partenaires de livraison à toute « commande non en direct ») et l’assistance d’urgence (pour toute assistance allant de la réception à la clôture de la commande).

Swiggy a également soutenu que leurs employés recevaient un paiement par commande basé sur des facteurs tels que la distance et le temps nécessaire pour livrer la commande spécifique. Cela comprend une composante de salaire de base pour assurer une garantie de revenu minimum. En plus de cela, il existe un Surge Pay que les responsables de la livraison reçoivent lorsqu’ils travaillent pendant les heures de pointe, les pluies ou tard dans la nuit. Un autre élément est l’Incentive Pay, qui est payé quotidiennement et récompense les partenaires à la fin de la commande et à la connexion régulière. De plus, 100% des pourboires ajoutés à une commande par le client sur l’application sont transmis au partenaire de livraison, a déclaré la société.

Pendant ce temps, un autre compte Twitter anonyme « Delivery Bhoy » (@DeliveryBhoy) s’est joint à « SwiggyDE » pour faire part de ses préoccupations concernant les conditions de travail dans les applications de livraison de nourriture Swiggy et Zomato. Taguant les fondateurs des plates-formes, il a déclaré dans un tweet récent: «Malgré de nombreux appels sincères à @harshamjty et @deepigoyal pour qu’ils s’engagent dans une discussion productive et pertinente pour faire face aux dangers réels auxquels est confrontée la communauté de livraison dans notre pays, eux et leurs les poignées officielles ont ignoré nos voix collectives. Il est temps de monter la barre.

Despite many sincere appeals to @harshamjty and @deepigoyal to engage in a productive and relevant discussion to address the real dangers faced by the delivery community in our country, they & their official handles have ignored on our collective voices. It's time to up the ante. — Delivery Bhoy (@DeliveryBhoy) July 29, 2021

