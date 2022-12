Un utilisateur de Twitter répertorie les moyens d'”améliorer” la scène de l’aéroport de Delhi

L’aéroport de Delhi s’est transformé en “portes de l’enfer” avec des goulots d’étranglement aux portes d’entrée, de longues files d’attente et des bagarres dans la zone des rayons X pour les bagages de cabine, des vols manqués et des passagers harcelés ces derniers jours. Alors que les plaintes affluaient sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Aviation civile Jyotiraditya Scindia a visité le terminal 3 et a émis des directives strictes aux compagnies aériennes et à l’aéroport international de Delhi Limited (DIAL).Le ministère s’attend à ce que la situation soit résolue au cours de cette semaine.

Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter qui a été témoin de la scène à l’aéroport de Delhi ce matin, a fait un fil sarcastique sur la situation. “Les lignes de sécurité à l’aéroport de Delhi ont été vues pour la dernière fois devant des magasins de rationnement dans les années 70. Ou les compteurs de billets de match du Bengale oriental Mohun Bagan », a tweeté Joy Bhattacharjya. Il a poursuivi en énumérant comment la situation pourrait être « améliorée ».

« Voici une idée de l’aéroport de Delhi. Nous connaissons les films en vol. Que diriez-vous dans les films d’attente? Audience captivée. Je choisirais Andhadhun, mais avec une durée d’un peu plus de deux heures, ce ne sera pas suffisant. Peut-être Mera Naam Joker ! Après tout, nous, les consommateurs, sommes les farceurs”, a-t-il écrit dans un tweet.

“J’ai passé tellement de temps dans la file d’attente de sécurité avec les gens autour de moi que nous devrions probablement organiser une fête d’adieu une fois que nous y serons”, a lu un autre tweet dans le fil. Bhattacharjya a également comparé l’aéroport de Delhi à l’hôtel California : “Vous pouvez vous enregistrer à tout moment, mais vous ne pouvez jamais partir !”

Découvrez le fil complet ici:

La saga de l’aéroport de Delhi de ce matin ! Les lignes de sécurité à l’aéroport de Delhi ont été vues pour la dernière fois devant les magasins de rationnement dans les années 70. Ou les compteurs de billets de match du Bengale oriental Mohun Bagan.— Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) 13 décembre 2022

S’adressant exclusivement à News18.com, Scindia a déclaré hier: «Nous avons étudié le processus pour comprendre où se trouve le goulot d’étranglement réel. En résumé, les principaux problèmes sont les suivants. Nous avons 14 portes d’embarquement qui sont devenues un point d’étranglement. Nous l’avons maintenant augmenté à 16 portes pour les passagers. J’ai également exigé qu’il y ait des panneaux à travers chaque porte qui affichent le temps d’attente afin que les passagers puissent entrer par la porte qui a moins de temps d’attente. Nous avons des huissiers en place et aussi l’application DigiYatra qui, je pense, facilitera les foules.

