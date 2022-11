Un utilisateur de Twitter ravi après que son sondage en ligne ait inspiré le lancement de “Samosa Corners”

Peu importe la variété de collations disponibles, le samosa restera l’option la plus populaire parmi les Indiens. Les coins croustillants et la garniture acidulée restent imbattables. Cependant, la base de fans des coins croustillants de samosa restera toujours inégalée. Élaborant sur la même chose, un utilisateur de Twitter a pris le contrôle des médias sociaux et a partagé à quel point il était heureux après que son sondage en ligne ait inspiré une collation basée uniquement sur ces coins croustillants. Shreyas Dosi, dans sa légende, a écrit: “Puisque c’est la saison de transformer les sondages Twitter en produits, voici une preuve réelle que cela fonctionne.”

Il a en outre mentionné comment le fondateur de “Samosa Party” lui a dit qu’ils avaient été inspirés par son récent sondage sur la croûte de samosa par rapport à la garniture et qu’ils avaient en fait lancé “Samosa Corners” après la même chose. “Crust Wins”, a-t-il ajouté. Il a également partagé une image du DM et de la collation. Regarde:

Puisque c’est la saison de transformer les sondages Twitter en produits, voici la preuve réelle que cela fonctionne : Le fondateur de @Samosa_Party vient de m’indiquer qu’ils ont été inspirés par mon récent sondage sur la croûte de samosa par rapport à la garniture et qu’ils ont en fait lancé “Samosa Corners” La croûte gagne pic.twitter.com/Is50RtsyqQ — Shreyas Doshi (@shreyas) 2 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 1 000 j’aime. “En voyant cela, je pense que des Samosas de la taille d’une bouchée dans un seau comme celui-ci se vendraient bien”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « C’est un tout autre plat appelé nimkee (nimki). Le samosa cuit avec une garniture donne à sa croûte le goût qu’il a. Sans la garniture, c’est un tout autre produit qui a un goût différent. Comme si vous enlevez le pain si la pizza c’est de la salade.

Une autre personne a écrit : « Les sondages fonctionnent pour les produits de base oui ou non. Vous aimez ou non un samosa. Beaucoup plus difficile à interroger pour les produits avec des effets de réseau et les produits publicitaires vs fermium vs premium. Demandez aux gens et ils diront qu’ils détestent les publicités, mais ici, nous utilisons Google ou Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter a partagé ce qui semble être une “innovation technologique” plutôt intelligente impliquant la vente de samoussas dans la capitale technologique de l’Inde, Bangalore.

Shobhit Bakliwal a partagé un instantané de samoussas avec les mots “aloo” et “nouilles” gravés dessus. Dans l’image virale, trois samoussas ont été vus servis dans une boîte avec des marques d’identification uniques. Shobhit avait commandé la collation à Samosa Party, un restaurant qui propose une variété de samoussas, notamment du samoussa aloo, du samoussa au maïs et au fromage, du samoussa aux nouilles et des variétés exotiques comme le samoussa tikka au poulet tandoori et le samoussa keema au mouton. Shobhit a partagé cette image sur les réseaux sociaux avec la légende “la véritable innovation “tech” alimentaire à Bangalore”, et les utilisateurs ont été intrigués par celle-ci précisément pour cette raison.

