Un utilisateur de Twitter raconte comment il gère le cancer et publie une image réconfortante avec sa famille

Le cancer est une maladie potentiellement mortelle et il n’est pas facile de vivre avec. Dans un cas similaire, un utilisateur de Twitter qui s’appelle Ravi Prakash a partagé une photo réconfortante avec sa femme et son fils. Prakash travaille en tant que pigiste rapporté de BBC Hindi. Sur l’image, on peut le voir assis sur Marine Drive avec sa famille et tout le monde est tout sourire. On peut également le voir offrir une rose à sa femme pendant que leur fils regarde le couple avec admiration. Dans la légende, il mentionne qu’il a un cancer du poumon de stade 4.

Considérant cela comme sa “photo de l’année”, Prakash a écrit : “Nous étions à l’hôpital (@TataMemorial) le jour et au Marine Drive le soir. C’est ainsi que je gère ma dernière étape #Cancer.” Regarde:

Le message, depuis mis en ligne, est devenu viral avec des tonnes de réponses. « S’il vous plaît, faites attention ! La lecture de vos mots m’a mis les larmes aux yeux. Je me demande si mon papa a également ressenti la même chose #LivingWithLungCancerStage4 Quand il a appris qu’il n’y avait pas d’espoir, il s’est fait renvoyer de #AIIMSDelhi et est venu fêter mon 9e anniversaire. nous a quittés, une semaine avant mes 9 ans”, a écrit un

Utilisateur Twitter. Une autre personne a écrit : « Des gens comme vous sont une source d’inspiration pour les familles qui traversent des situations similaires dans la vie, réaffirment le but de la vie des médecins et donnent aux chercheurs et aux scientifiques une orientation sur laquelle se concentrer et faire mieux. Plus d’énergie et de puissance pour vous.”

Voici quelques réponses :

Vous êtes un combattant Monsieur ! Espérons vraiment que les choses s’améliorent. Prenez soin de vous.— Tridip K Mandal (@tridipkmandal) 25 décembre 2022

Un article tellement positif et inspirant. Esprit louable. 👏👏 जीना इसी को कहते हैं 🙏— Mohan Pargaien IFS (@pargaien) 25 décembre 2022

Vraiment une image merveilleuse, un article inspirant plein de vie et de positivité sur la façon dont une personne atteinte d’un cancer du poumon de stade 4 regarde la vie. Des leçons pour nous tous, Mes prières, meilleurs vœux. @Ravijharkhandi @TataMemorial— Rakesh Srivastava (@srivastava91265) 25 décembre 2022

Quelle image réconfortante. Meilleurs voeux à vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse tous.— Lloyd Mathias (@LloydMathias) 25 décembre 2022

Je lis habituellement vos msgs avec les yeux larmoyants, frère, mais je ne peux pas vous exprimer ma gratitude 2 montrer le chemin à tant de personnes qui se battent pour la vie 4 survie, je prie le Tout-Puissant 2 de vous bénir avec courage, car le jour compte ne peu importe, mais la vie en son sein, alors vivez la vie avec bonheur— 25 décembre 2022

Pour beaucoup, Prakash est devenu une source d’inspiration.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici