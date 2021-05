Un utilisateur de Twitter qualifie Abhishek Bachchan de «  meilleur acteur  » qu’Amitabh Bachchan, répond l’acteur de «  The Big Bull  »

Qu’il s’agisse de trolls ou de mots louables, Abhishek Bachchan ne néglige aucun effort pour répondre aux internautes de toutes sortes. L’acteur a été constamment comparé à son père et acteur légendaire Amitabh Bachchan depuis le début de sa carrière en 2000. Cependant, cela n’a pas empêché Abhishek de prouver son courage en tant qu’acteur sur grand écran. Maintenant, après avoir regardé The Big Bull, l’un des utilisateurs de Twitter a qualifié Junior Bachchan de meilleur acteur que Big B.

Le tweeter a écrit: « Regardé Le gros taureau. Je pense que quand il s’agit d’agir, vous êtes meilleur que Big B … Restez béni Guru bhai. »À quoi Abhishek a répondu avec modestie:« Merci beaucoup pour votre compliment monsieur. Mais personne, PERSONNE ne peut être meilleur que lui. «

Merci beaucoup pour votre compliment monsieur. Mais personne, PERSONNE ne peut être meilleur que lui. – Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) 8 mai 2021

Plus tôt, quand Abhishek était comparé à Pratik Gandhi qui jouait le rôle de Harshad Mehta dans Série Web Scam 1992 – Histoire de Harshad Mehta, l’acteur avait dit à Bollywood Hungama: « Vous m’avez comparé au grand Amitabh Bachchan; je le trouve le meilleur. Alors à qui d’autre allez-vous me comparer pour me frapper? »

Il a ajouté: « Je suis habitué à être comparé à lui, donc je ne suis pas épuisé. C’est flatteur pour moi, je ne pense pas que je mérite d’être comparé à Pratik. Je pense qu’il a fait un travail fantastique, et Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. «

Abhishek a ajouté: « En tant qu’acteur et en faisant partie de l’industrie cinématographique depuis une vingtaine d’années, je sais à quel point il est difficile d’obtenir la reconnaissance voulue … Vous me flattez en me comparant à lui. Je suppose comme un compliment. «