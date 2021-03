Le tweet a été aimé par plus de 296,8k utilisateurs et retweeté plus de 34k fois depuis qu’il a été partagé. Dans un tweet de suivi, @normalguycaruso a écrit qu’ils avaient gardé le demi-sandwich dans le réfrigérateur pendant la nuit et qu’ils attendaient de se mettre en appétit pour pouvoir le terminer. Il a également mentionné qu’il était célibataire, en guise de mise à jour parallèle.

L’image troublante a été partagée sur le site de microblogging plus tôt cette semaine par l’utilisateur @normalguycaruso. Dans l’image, nous voyons un sandwich d’un pied de long qui a été mangé d’une manière très unique, sur toute sa longueur, exposant sa garniture sur toute sa longueur. Cela ressemblait à un sandwich au jambon et au fromage habituel du métro. Sous-titrant l’image, @ normalguycaruso a écrit qu’ils avaient mangé leur demi-sandwich et qu’ils garderaient probablement l’autre moitié pour plus tard.

