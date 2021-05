Un utilisateur de Twitter partage l’histoire touchante d’un humble vendeur de flûte

Les verrouillages dus à l’éclosion de la pandémie COVID-19 lors de la deuxième vague nous ont de nouveau forcés à rentrer chez nous. S’il est nécessaire de briser la chaîne, la situation a provoqué une fatigue mentale et nous recherchons des choses qui nous donneraient de l’espoir. Un ‘baansuri wala’ est devenu cette fenêtre de lumière et de bonheur pour un journaliste qui a partagé l’épisode avec le monde sur Twitter. Elle a raconté l’histoire d’un vendeur de flûtes qui traverserait sa localité tous les jours pendant les trois dernières semaines, mais cette fois il s’est arrêté. Il remarqua le sombre silence dans la rue à cause du verrouillage et décida de jouer des airs sur sa flûte.

Sa musique a transformé le «silence étrange en magie» et le journaliste a décidé de lui acheter une flûte. Elle décrit ce sentiment comme «le plus heureux qu’elle ait ressenti depuis des mois». Une photo de l’homme a été partagée avec le message.

Entre les appels de travail, j’ai vu ce type tous les jours depuis le balcon au cours des 3 dernières semaines. Aujourd’hui, il s’est arrêté, a vérifié que toute la rue était vide, a baissé son masque et a joué de la flûte. Transformé le silence étrange en magie. Je viens d’en acheter un. Le plus heureux que j’ai ressenti depuis des mois. pic.twitter.com/f4lo6qW24A– Sonal Kalra (@sonalkalra) 17 mai 2021

L’histoire réconfortante a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Alors que certains ont loué le beau geste et l’histoire, beaucoup ont souligné la nécessité d’aider ces petits vendeurs qui ont lutté à cause de la pandémie.

C’était le meilleur tweet que j’ai rencontré aujourd’hui… j’ai ressenti un sentiment de soulagement dans mon cœur… je ne peux pas expliquer pourquoi Grand geste 👍… nous avons besoin de plus de personnes de ce genre pour donner une lueur d’espoir dans ce verrouillage – Vanita (@ Vanita03499794) 17 mai 2021

Belle histoire de sensibilités des deux personnages plus la considération de l’un. 🙏🙏— Mahesh (@MaheshNYC) 17 mai 2021

Un si beau tweet …… .doit aider ces vendeurs chaque fois que nous en avons l’occasion …… .. plus de pouvoir pour vous !! – Erica (@Erica_Indian) 17 mai 2021

Même l’industriel Harsh Goenka a répondu au tweet.

Il est triste que cette pandémie ait rendu la vie de ces vendeurs de rue beaucoup plus difficile alors qu’elle l’était déjà et il n’y a pas de soutien pour ces travailleurs qui dépendent beaucoup de la vie normale – Bhavik Prajapati (@ bhavik2208) 18 mai 2021

Alors que nous faisons face à cette crise sanitaire, il y en a beaucoup pour qui le COVID-19 a créé une crise des moyens de subsistance. Les vendeurs ambulants et les petits vendeurs ont du mal à joindre les deux bouts en raison des verrouillages et des restrictions à travers le pays. Avec des jours et des mois de verrouillage, ces petits vendeurs se retrouvent sans argent et leur lutte ne consiste pas seulement à se sauver du coronavirus mortel, mais aussi à gérer la nourriture pour la survie de leur famille.

Bien que nous ayons différentes ONG et autorités gouvernementales qui travaillent pour leur fournir de l’aide, des personnes ordinaires qui se donnent la main peuvent faire une différence.

Pour en revenir au vendeur de flûtes, une chose est sûre, son histoire admirera son esprit. Quelque chose dont nous avons tous besoin en ces temps difficiles.

