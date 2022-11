Un utilisateur de Twitter partage l’héritage oublié du premier Indien dans l’espace

L’Inde a atteint des sommets remarquables dans divers domaines, y compris la recherche spatiale. Cependant, les personnes qui ont ouvert la voie à celles qui sont venues plus tard sont souvent éclipsées. Un utilisateur de Twitter a récemment partagé un tel incident en parlant du premier Indien à voyager dans l’espace. Il a commémoré les réalisations de Rakesh Sharma dans le domaine des voyages spatiaux dans son tweet. Dans le même temps, l’utilisateur de Twitter a rappelé aux internautes que de nombreuses personnes ne savent même pas qui il est ou qu’il est encore en vie aujourd’hui. Il a partagé deux clichés de l’astronaute, l’un dans sa combinaison spatiale et l’autre des années plus tard. Le tweet disait : « 99 % des Indiens ne savent pas que le premier Indien qui a atteint l’espace, Rakesh Sharma est toujours en vie et vit sa vie éloignée des médias/publicité à Coonoor, Tamil Nadu.

Jetez un œil ici :

99% des Indiens ne savent pas que le 1er homme indien qui a atteint l’espace, Rakesh Sharma est toujours en vie et vit sa vie éloignée des médias / publicité à Coonoor, TamilnaduJe sens mon âme pleurer si fort à chaque fois que je pense à lui parce que la plupart d’entre nous l’ont oublié et son héritage pic.twitter.com/QnBskJpoLS – Sanket Savani (@Marswalkerr) 20 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont été attristés par le fait que plusieurs personnes avaient en effet oublié l’ancien astronaute. L’un des utilisateurs a écrit : “Je l’ai rencontré lors d’AERO India 96 car j’étais l’un des membres fondateurs et il était pilote d’essai, et ce fut un plaisir de l’avoir rencontré à HAL”.

Je l’ai rencontré pendant AERO India 96 car j’étais l’un des membres fondateurs et il était pilote d’essai et ce fut un plaisir de l’avoir rencontré à HAL.— Sudesh Sharma (@SudeshS18032478) 21 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Il faisait partie du programme de sélection des astronautes pour l’ISRO. La plupart des Indiens ne s’intéressent à rien d’autre qu’au cinéma et au drame, donc oui c’est triste, mais c’est comme ça ».

Il faisait partie du programme de sélection des astronautes pour l’ISROMLa plupart des Indiens ne s’intéressent à rien d’autre que les films et les drames, alors oui, c’est triste, mais c’est ce que c’est – AK (@ AK20_16) 21 novembre 2022

Pendant ce temps, un troisième utilisateur a commenté la réponse de l’ancien astronaute à l’ancien Premier ministre Indira Gandhi. Il disait : « Je me souviens encore de sa réponse à la question du Premier ministre Indira Gandhi – Saare jaha se accha… »

Je me souviens encore de sa réponse à la question du Premier ministre Indira Gandhi – Saare jaha se accha….— Raj P. (@ RajP77211471) 21 novembre 2022

L’ancien pilote militaire et astronaute indien Rakesh Sharma a marqué l’histoire en devenant le premier Indien à visiter l’espace en 1984. Avant de réaliser cet exploit, Rakesh avait rejoint l’armée de l’air indienne en tant que pilote en 1970. Au cours de sa carrière de pilote militaire, il a effectué 21 missions de combat dans un MiG-21 pendant la guerre du Bangladesh de 1971.

Près d’une décennie plus tard, en 1982, il a été sélectionné comme astronaute pour un vol spatial conjoint soviéto-indien. Le 3 avril 1984, a marqué le jour où il est devenu le premier Indien à visiter l’espace à bord du Soyouz T-11 avec deux astronautes soviétiques, le commandant Yury Malyshev et l’ingénieur de vol Gennady Strekalov, à la station spatiale Salyut 7.

