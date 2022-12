Un utilisateur de Twitter partage l’appel téléphonique “drôle” d’un ami en larmes après la rupture et se fait appeler

Être un romantique n’est pas pour les âmes sensibles et les rencontres modernes ne facilitent certainement la tâche à personne. Pour les femmes, en particulier, les normes sociétales sont telles qu’il ne suffit pas de se présenter à un rendez-vous et de passer un bon moment. Il y a toute une préparation à la date, y compris des choses comme plusieurs visites au salon, la planification d’une tenue et aussi dépenser de l’argent pour une foule d’autres choses. Une utilisatrice de Twitter a partagé un appel téléphonique en larmes après la rupture qu’elle a reçu de son amie et ses plaintes ont été vérifiées.

Une Vanshika a appelé son amie, en larmes, pour lui parler d’une Akash qui voulait ralentir les choses avec elle. Pour aggraver les choses, tout s’est passé lors de leur “anniversaire de deux mois” (oui, ça a été méméfié). Vanshika a ensuite énuméré comment elle s’était fait épiler et enfiler pour l’occasion, rejeté de nombreux hommes pour Akash, acheté talons sans attendre qu’ils soient mis en vente.

En fait, Vanshika a commencé à regarder Football pour lui. Quiconque n’est pas intéressé par le sport sait à quel point cela peut être douloureux. En retour, le (ex?) petit ami n’a non seulement fait aucun effort, mais lui a également dit qu’il voulait faire une pause.

Alors que de nombreuses personnes ont été diverties et beaucoup ont sympathisé, la plupart des gens ont critiqué l’utilisateur de Twitter pour avoir partagé l’appel téléphonique privé de son amie. Il est peut-être vrai que les priorités de Vanshika sont légèrement foirées, mais la plupart des utilisateurs de Twitter ont trouvé que tout cela était un drapeau rouge majeur de la part de l’affiche originale. Il n’était pas clair si Vanshika avait consenti à ce que l’appel soit affiché. Certains utilisateurs de Twitter ont également demandé si tout était scénarisé.

À la fin de l’appel, il est au moins devenu clair que Vanshika ne serait pas vraiment opposé à passer à autre chose avec quelqu’un de nouveau.

J’espère vraiment que cette vidéo l’atteindra et qu’elle fera plus attention à qui elle appelle ses “amis” Pas de haine envers vous, mais c’est carrément insensible , c’est tout 🙂— beurre de poulet à l’ail (@emotionalwr3ckk) 8 décembre 2022

Ladkiyon ka sahi hai téléphone par salut apne ami se histoire de rupture apni partager kar leti aur sympathie bhi mil jata, hum ladko ko toh doston ka daru ka bill bharna padta hai fir dost mazak b udate hain— Ankit Pathak (@ankit_acerbic) 8 décembre 2022

Vanshika ki baaton se dekh ke lag rha kii Usne deux mois bhi kaise gujare hoge nous ladke ke sath ? — Pintu (@Pintuu0) 8 décembre 2022

Twitter souhaite certainement à Vanshika des temps plus heureux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici