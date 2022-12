Un utilisateur de Twitter partage des découvertes bizarres qu’il a découvertes sur Zomato

L’application de livraison de nourriture Zomato fait généralement la une des journaux en raison de ses tweets sarcastiques ou parfois même de la controverse. Cette fois, cependant, l’application est saluée pour sa stratégie marketing. Un utilisateur de Twitter, Akhil Sood, a pris ses identifiants de médias sociaux et partagé des captures d’écran de l’application. L’objectif était de mettre en évidence la façon dont l’application propose les noms les plus bizarres afin de cibler les gens. Dans les captures d’écran partagées, le nom d’un restaurant est “Dumb Biryani”. Non seulement cela, mais il y a beaucoup d’autres exemples de ce type.

“Le nouveau passe-temps que j’ai cultivé consiste à faire défiler sans but Z * mato tard dans la nuit, c’est un pays sans loi”, a-t-il écrit dans la légende. De plus, il a souligné à quel point cela peut être une excellente stratégie étant donné que le public cible comprend principalement des ivrognes et “Deux groupes pas exactement connus pour leur sens de l’humour sophistiqué”, a-t-il écrit. Regarde:

C’est une excellente stratégie étant donné que le public cible comprend principalement des ivrognes et des fumeurs de joints, deux groupes pas vraiment connus pour leur sens de l’humour sophistiqué.— Akhil Sood (@akhilsoodsood) 16 décembre 2022

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral. « Quel site Web est-ce ? zumato ? zbato ? zlato ? zimato ? zxato ? Je suppose que nous ne le saurons jamais !”, a écrit une personne en se moquant. Une autre personne a écrit : “Lol, ce tweet me rappelle “Stars et célébrités d’Hollywoo : que savent-elles ? Connaissent-elles des choses ? Découvertes !”

Pendant ce temps, plus tôt, l’application de livraison de nourriture a partagé un mème en train de fouiller le chef Twitter Zomato. L’application a tenté de décrire la situation en utilisant un mème. S’adressant à Twitter, Zomato a partagé deux photos de spaghettis. Le texte à côté des images disait “Twitter avant Elon Musk” et “Twitter après Elon Musk”.

La première image représente des spaghettis non cuits, crus et droits. D’autre part, la deuxième image montre la version cuite des spaghettis, tous enchevêtrés, faisant allusion au désordre créé par Musk. La légende disait “namaste”, accompagnée d’un emoji mains jointes.

La légende est à nouveau une fouille subtile chez Musk, qui a récemment tweeté le même texte avec le même emoji. Il pointait du doigt ceux qui critiquent sa gestion du site de microblogging. “J’espère que tous les moniteurs de salle de jugement resteront sur d’autres plates-formes – s’il vous plaît, je vous en supplie”, a-t-il écrit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici