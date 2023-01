Un utilisateur de Twitter partage comment un ami blanc a hilarant mal compris Pongal

Une utilisatrice de Twitter a tenté d’expliquer le festival de Pongal à son amie blanche et cela a donné lieu à un malentendu hilarant. Les différences culturelles peuvent conduire à des situations curieuses, et les messages directs d’une utilisatrice de Twitter avec son amie sont devenus viraux. Lorsque l’utilisateur a parlé à son amie du festival Pongal, ils ont supposé qu’il s’agissait d’une sorte de festival de musique semblable à – attendez-le – Coachella. “Qui est la tête d’affiche ?”, on peut les voir demander dans l’échange de texte.

L’utilisatrice de Twitter a expliqué à son amie qu’il s’agissait d’une fête des récoltes tamoule. “Je pensais que c’était comme Coachella”, a répondu l’ami avec un emoji riant. “Habituellement, les grands festivals ont des têtes d’affiche”, ont-ils ajouté.

«La tête d’affiche est venpongal + chutney. L’acte d’ouverture est sambhar vada”, a plaisanté un utilisateur de Twitter. “C’est pourquoi nous ne devrions même pas essayer😂, je me souviens d’avoir essayé d’expliquer ce qu’était Holi et la réponse que j’ai reçue était” alors vous vous saoulez tous pour vous jeter des couleurs les uns sur les autres que vous ne pouvez pas enlever pendant les prochains jours ?, Pourquoi est-ce un festival, qu’est-ce que vous célébrez en vous saoulant ? “, A partagé un autre. « Non, je n’ai pas de mots. Connecter Pongal à Coachella ? ! Je ne peux pas. 😭😭😭” lit un tweet.

la tête d’affiche est venpongal + chutney. l’acte d’ouverture est sambhar vada— Akilesh Kannan ✗ (@ aklsh22) 13 janvier 2023

C’est pourquoi nous ne devrions même pas essayer😂, je me souviens d’avoir essayé d’expliquer ce qu’était Holi et la réponse que j’ai eue était “alors vous vous saoulez tous pour vous jeter des couleurs que vous ne pouvez pas enlever pendant les prochains jours ?, Pourquoi qu’un festival, qu’est-ce que vous célébrez en vous saoulant ?” – Vishesh Singh (@ 18vishesh1) 13 janvier 2023

Selon vous, quelle est la “tête d’affiche” de Pongal ?

