Un utilisateur de Twitter fait l’éloge de la “culture de l’amour” dans “Rab Ne Bana Di Jodi” de SRK, Desis n’est pas d’accord

Shah Rukh Khan est la quintessence de la romance à Bollywood. Il a non seulement inspiré une multitude de jeunes acteurs de Bollywood, mais a également fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “roi de la romance” avec de nombreux films et l’un d’eux était “Rab Ne Bana Di Jodi”. Le film mettait en vedette Anushka Sharma et est devenu un blockbuster. Dans un tweet, qui devient viral, l’utilisateur a partagé une image du film vedette de SRK et Anushka et elle a écrit “La génération de Kabir singh ne comprendra jamais la culture de l’amour de Surinder Sahni.” Cependant, il semblait que les internautes n’étaient pas d’accord avec elle. tellement de.

Le tweet, qui est maintenant devenu viral, a suscité des tonnes de réponses. “Ce type vient de retirer sa moustache et sa femme ne l’a pas reconnu en plein jour. Je tomberais toujours amoureux de l’entraîneur Kabir Khan, plutôt que de celui de Kabir Singh “, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit:” Je veux dire, il s’est déguisé en une personne complètement différente pour essayer de gagner le cœur d’une femme forcée de l’épouser. C’est un autre type de toxique, mais peut-être juste un peu plus doux ? »

“Ce film a été fait pour exposer une vérité que les femmes tombent facilement amoureuses des hommes qui agissent comme Chhapri. Les femmes considéreront les hommes sincères lorsqu’elles n’auront pas le choix”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Voici quelques réponses :

Je veux dire, il s’est déguisé en une personne complètement différente pour essayer de gagner le cœur d’une femme forcée de l’épouser. C’est un autre type de toxique, mais peut-être juste un peu plus sucré ? https://t.co/knvNNBCZCH— Abhimanyu Bose (@bose_abhimanyu) 24 décembre 2022

Surinder Sahni était un perdant. Vraiment un fluage triste. Dans la vraie vie, de tels hommes meurent seuls. Les filles n’aiment ces hommes que sur grand écran Il n’y a pas de gloire à être lui. Les nibbas plus tôt apprennent cela, moins de chagrin pour eux https://t.co/zLJUZEXQTP – Dr Blackpill (@Doxotaxel) 24 décembre 2022

Avec qui vous rangeriez-vous ? Kabir Singh ou Dr Suri ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici