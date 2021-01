Un utilisateur de Twitter a laissé tout le monde dans le fossé en partageant une utilisation inhabituelle d’un adaptateur secteur. La publication hilarante a été partagée par un utilisateur de Twitter nommé Mea (@MIA_mea_) de Los Angeles qui la montre en train de cuire des cookies sur un chargeur MacBook surchauffé qui a été utilisé pendant plusieurs heures.

Mea a partagé un collage de deux images où une pâte du cookie peut être vue placée sur l’appareil sur la première photo, tandis que sur une autre image, le cookie peut être vu parfaitement cuit sur le chargeur. Bien! Mea a sûrement pris les hacks de cuisine au niveau supérieur.

Pendant ce temps, le tweet a recueilli plus de 3,9 lakh likes et a été retweeté plus de 37 mille fois. Cela a également suscité plusieurs réactions de la part des internautes. Alors que de nombreux utilisateurs l’ont accepté, d’autres ont également déclaré qu’ils utilisaient le chargeur Apple comme coussin chauffant depuis des années, mais qu’ils n’avaient jamais imaginé qu’il pouvait également être utilisé comme celui-ci. Certains ont même qualifié les images de fausses, car un utilisateur a déclaré que la pâte à biscuits montrée sur les images était complètement différente.

Il a écrit que la pâte de gauche était roulée en boule, tandis que celle de droite provenait d’un paquet coupé en carrés.

Un autre utilisateur vient avec un commentaire hilarant en écrivant qu’il aurait besoin d’une rangée de chargeurs car il ne peut sauvegarder qu’un seul cookie à la fois. Un troisième utilisateur veut savoir si le message est faux ou non, car il a demandé à quelqu’un d’essayer cela. Un quatrième a commenté que cet article lui rappelle la console de KFC avec un chauffe-poulet.

Il y en a aussi qui voulaient que Mea perfectionne l’art de la pâtisserie à l’aide de son chargeur, d’où quelques conseils!

La prochaine fois, placez un morceau de papier sulfurisé sous la pâte. Cela rendra le nettoyage très facile et ne laissera pas votre chargeur gras. Dis juste! – Rish rime avec souhait (@RishKhimji) 14 janvier 2021

La franchise de biscuits aux pépites de chocolat Nestle Toll House a également contribué.

Eh bien, c’est une façon de le faire! 🍪 – Nestlé Toll House (@NestleTollHouse) 14 janvier 2021

Auparavant, un utilisateur de Twitter avait partagé une utilisation hilarante du tapis de yoga, laissant les internautes surpris. Ce message a été partagé par un utilisateur de Twitter nommé Brain Nibbler et a fait rire tout le monde car il montre qu’un tapis de yoga maintenu enroulé à côté d’un mur est utilisé pour charger son mobile.

Il a placé son portable sur le tapis de yoga enroulé et branché le chargeur dans une prise à proximité. Partageant le message, il a écrit avec humour qu’il utilise son tapis de yoga quotidiennement et a ajouté: «Khareedi hai pour éliminer les déchets nahi hone chahiye.

Dès qu’il a été partagé sur Internet, cela a suscité une réponse amusante de la part des internautes qui ont proposé plusieurs nouvelles idées pour utiliser les différents appareils disponibles dans leurs maisons.