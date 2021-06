Un utilisateur de Twitter explique une connexion française vieille de plusieurs siècles derrière les noms populaires de viandes animales

Même les choses qui semblent simples au départ ne sont pas unidimensionnelles lorsque vous creusez davantage à leur sujet. Prenez, par exemple, la logique derrière la désignation des viandes animales. Vous est-il déjà venu à l’esprit pourquoi les viandes populaires sont nommées différemment de leurs animaux d’origine ? Pourquoi la viande de porc devient-elle du porc ? Ou pourquoi l’animal est-il vache, mais la viande est appelée bœuf? Ou pour un veau, il devient veau ? Eh bien, vous pourriez penser que c’est ainsi que les choses ont toujours été, mais non, les noms simples de la viande de ces animaux ont une histoire derrière eux. Partageant les détails dans un fil de discussion intéressant, un utilisateur nommé Floyd (floydian_sleep) répertorie la séquence d’événements qui ont conduit à la dérivation des noms désormais couramment utilisés de viandes animales.

Derrière les noms se cache une lutte de pouvoir entre deux rois européens. En 1066 après JC, lorsque le roi d’Angleterre Edward le confesseur mourut, son trône fut revendiqué par son beau-frère Harold Godwinson. Son passage en tant que roi a été entaché de nombreuses effusions de sang. Il a dû affronter son propre frère Tostig sur le champ de bataille. Godwinson a d’abord vaincu Tostig et Hardrada de Norvège à la bataille de Stamford Bridge.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous appelons l’animal porc mais la viande porc ? Ou la vache animale mais la viande de bœuf ? Ou le veau animal mais le veau de viande ? Il y a une histoire très intéressante derrière cela qui remonte à 1066 après JC. Voici un fil – Floyd (@floydian_sleep) 28 juin 2021

Mais un plus gros problème pour lui se préparait dans le sud, le duc de Normandie Guillaume, le conquérant, qui se considérait comme l’héritier légitime du roi Edward, a attaqué Godwinson et l’a finalement tué à la bataille d’Hastings mettant fin à la domination anglo-saxonne. sur l’Angleterre. Le roi Guillaume a dirigé la fondation de la règle normale d’Angleterre et avec lui, sont venus toute sa noblesse française et ses chefs français de Normandie. Ensemble, ils s’amusaient à déguster de la bonne nourriture et du bon vin sur leur territoire nouvellement conquis.

Maintenant, voici le lien entre cette bataille et les noms de viande animale. La plupart de la classe ouvrière d’Angleterre se composait encore d’Anglo-Saxons, dont beaucoup étaient responsables de la gestion des produits que les Français utiliseraient dans leur cuisine. Ainsi, les animaux qui ont été chassés et tués par la classe ouvrière anglo-saxonne étaient encore connus sous le nom commun du vieil anglais comme pigge (cochon) et cuw (vache) et ainsi de suite. Pour les Français, ces noms sont devenus inacceptables et ils les ont changés en noms français pour montrer leur domination sur le peuple anglais. Donc, piggie est devenu Porc et Cuw est devenu Boieuf et ainsi de suite. Avec des années d’utilisation dans la pratique courante, les noms ont finalement atteint leur forme actuelle.

Ils ont dû changer le nom de la viande en noms français bien sûr, pour affirmer leur domination d’une manière étrange. Ainsi, pigge en vieil anglais est devenu Porc en vieil anglais. Cuw en vieil anglais est devenu Boeuf en vieil français Sceep (mouton) en vieil anglais est devenu Mouton en ancien français. /9 pic.twitter.com/X6CzXKGeZF – Floyd (@floydian_sleep) 28 juin 2021

Eh bien, il va sans dire que c’est définitivement un chapitre intéressant sur l’histoire de l’alimentation, quelque chose qui fascinera les gens.

