Un utilisateur de Twitter explique comment créer une chanson d’Anuv Jain en 2 minutes avec une torsion ‘Namkeen’

Des chansons d’Anuv Jain mais un peu plus “namkeen”, quelqu’un ? C’est exactement ce qu’Anshuman Sharma, un créateur de contenu, a proposé. Les chansons d’Anuv Jain, qui ont commencé comme de la musique indie hindi, sont rapidement devenues un incontournable pour Instagram Reels. Que ce soit Baarishein, Riha ou Alag Aasmaan, il s’avère que la musique de Jain a quelques éléments en commun pour toutes les chansons – un peu un modèle, si vous voulez. Chaque artiste a tendance à en avoir un. L’utilisateur de Twitter Anshuman Sharma, qui est musicien/producteur, a montré tout le monde comment faire une chanson d’Anuv Jain en deux minutes, mais avec une touche “namkeen”.

La première étape consiste à prendre des choses organiques comme “gul”, “mishri”, “aasmaan” et bien, “namkeen”. La seconde implique des mots comme “meherbaaniyan”, “saazish”, “uljhan”, etc. et une tentative de son profond ; la troisième étape a tout à voir avec Ed Sheeran et son adoration. L’étape 4 consiste à jouer quelques accords de base et la dernière étape est mettre tout cela ensemble. Et voilà, vous avez vous-même une chanson d’Anuv Jain. Ou quelque chose d’assez proche d’une.

Récemment, un utilisateur d’Instagram a également créé un modèle de chanson pour Tony Kakkar. S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, il a expliqué comment on peut créer une chanson de Tony Kakkar en seulement deux minutes. Dans la vidéo, on peut voir la personne donner un guide étape par étape pour créer une chanson de Tony Kakkar. Le chanteur a également répondu à la même chose. “Zor zor se bolke sabko schemein bata rahe ho btw a adoré”, a commenté Tony sur la vidéo.

