Un utilisateur de Twitter demande pourquoi Microsoft Teams est “inutilement compliqué”, les gens obligent

Le co-fondateur de Zerodha, Nikhil Kamath, a repris son compte Twitter officiel et a expliqué à quel point il trouvait Microsoft Teams extrêmement compliqué. Il a également comparé la plate-forme avec Google Meets et Zoom. “Pourquoi les équipes Microsoft sont-elles si inutilement compliquées, Google Meets, Zoom, etc., sont tellement plus simples à utiliser. Des pensées ?”, a-t-il écrit sur Twitter. Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral avec plus de 337 000 vues. Voici le tweet :

Pourquoi les équipes Microsoft sont-elles si inutilement compliquées, Google Meets, Zoom, etc., sont tellement plus simples à utiliser. 31 janvier 2023

Beaucoup étaient d’accord avec Nikhil. Un utilisateur de Twitter a écrit : « oui. sont entièrement passés à Google Meet maintenant. Internet est stable avec un groupe plus important. Et je refuse de prendre des réunions sur Teams. Esp sur un Mac c’est l’enfer. Zoom est correct mais leurs renouvellements sont bizarres. ” Une autre personne a écrit: ” Absolument. J’ai transformé Google Meet en mon outil VC par défaut. Simple, efficace, se synchronise de manière transparente avec le calendrier du téléphone et apparemment sécurisé. MS Teams et Amazon Chime sont inutilement complexes. “

«Ayant utilisé les trois, Teams est le mieux adapté à une configuration d’entreprise et pas exclusivement aux réunions VC seules. L’intégration à 360 degrés avec les chats, les canaux, SharePoint, différentes applications que l’on peut brancher est un pur rêve. Zoom & Meet répondent probablement à la plupart des exigences de VC uniquement », a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques réponses :

Microsoft Teams est complexe en raison de son large éventail de fonctionnalités telles que le partage de documents Sharepoint, l’authentification AD, etc.…— Pushpendra Singh (@pushpendrakum) 31 janvier 2023

Faisons un rapport à ce sujet pour la surévaluation de l’abonnement ms excel et voyons que son prix baisse 😀— ian chauhan (@ian_chauhan) 31 janvier 2023

Les équipes MS s’adressent à un public beaucoup plus large avec de nombreuses fonctionnalités. Comparer Meet et Zoom à Teams, c’est comme comparer un mélangeur à main avec un robot culinaire.— Muskein Singh ⚛️ (@Muskein) 31 janvier 2023

MS Teams est en fait Skype sous stéroïdes, vous vous souvenez de Skype ? Microsoft s’est développé en acquérant des produits concurrents, en s’intégrant à d’autres produits de sa suite, et comme d’autres intégrations, il y a des lacunes, des conflits Je n’ai pas aimé l’impossibilité de supprimer des chats sur Teams — RVK (@RvRvk) 31 janvier 2023

Ayant utilisé les trois, Teams est le mieux adapté à une configuration d’entreprise et non exclusivement aux réunions de VC. L’intégration à 360 degrés avec les chats, les canaux, SharePoint, différentes applications que l’on peut brancher est un pur rêve. Zoom & Meet répondent probablement à la plupart des exigences de VC uniquement. – CJ (@CJoshi28) 31 janvier 2023

Pendant ce temps, Microsoft Teams et Outlook sont tombés en panne pour des milliers d’utilisateurs à travers l’Inde et les employés de bureau “célébrent” la panne avec des mèmes. Alors que Microsoft Corp enquête sur la question, certains employés semblent profiter des quelques minutes de pause. Il y a eu plus de 3 700 incidents de personnes signalant une panne de Microsoft Teams sur Downdetector, selon un rapport de Reuters.

La panne est survenue à un moment où les licenciements massifs de technologies ont secoué le monde. Naturellement, certains employés pensaient qu’ils allaient être licenciés, tandis que d’autres craignaient que le travail ne s’accumule pour le lendemain. Il y avait des mèmes qui capturaient toute la gamme des émotions que les gens ressentent.

