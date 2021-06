Un utilisateur de Twitter demande à Sonu Sood un iPhone pour sa petite amie, l’acteur donne des conseils hilarants

L’acteur Sonu Sood, qui est devenu un héros réel depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé le pays l’année dernière, collecte fréquemment des ressources pour les nécessiteux. Au début de la pandémie, l’acteur de 47 ans a pris sur lui d’alléger le fardeau de la crise des migrants. Sonu a organisé plusieurs bus pour renvoyer les travailleurs migrants chez eux pendant le verrouillage. Il a également amplifié les demandes de Twitter concernant les médicaments, les lits d’hôpitaux et d’autres ressources vitales.

De plus, Sonu a étendu ses nobles efforts lors de la deuxième vague de Covid-19 qui s’est avérée plus fatale au milieu de la pénurie d’oxygène médical et de lits d’hôpitaux. L’acteur a été inondé de messages SOS non seulement d’individus mais d’hôpitaux qui cherchaient désespérément de l’oxygène médical pour leurs patients Covid. Sonu a aidé des milliers de personnes avec des bouteilles d’oxygène, des médicaments essentiels comme le Remdesivir et d’autres formes de soutien.

L’acteur reçoit d’innombrables demandes d’aide sur son compte Twitter. Sonu est également connu pour être super actif sur la plate-forme de médias sociaux et répond à autant de demandes d’aide qu’il le peut. Cependant, certaines de ces demandes sont uniques et à la limite du drôle. Récemment, un utilisateur de Twitter appelé Engineer Ladka a demandé à l’acteur s’il pouvait faire quelque chose pour sa petite amie qui lui demandait un iPhone. Sonu a également donné une réponse pleine d’esprit en l’avertissant que si l’utilisateur offrait un iPhone à sa petite amie, il ne lui resterait sûrement rien.

तो पता नहीं,अगर iphone दिया तो पर तेरा कुछ नहीं रहेगा😂 https://t.co/t99rnT8z22– sonu sood (@SonuSood) 22 juin 2021

L’acteur a été félicité par des personnes de tous horizons pour ses efforts continus pour sauver d’innombrables vies pendant la pandémie. Sonu a également ajouté des millions de fans pour son dévouement au bien-être des citoyens du pays. Récemment, un habitant de Jabalpur a réalisé une peinture murale de 10 pieds de haut de l’acteur sur la terrasse de sa maison.

