Quand l’Inde aura-t-elle sa propre Tesla ? C’est une question que les passionnés de véhicules électriques se posent depuis un certain temps déjà. Tesla, la société de véhicules électriques appartenant à Elon Musk, a annoncé son entrée sur les marchés indiens et enregistré sa société le 8 janvier de cette année. Depuis lors, les passionnés de VE et de voitures générales attendent avec impatience que la voiture soit visible sur les routes indiennes. La question se pose alors : quand ?

L’utilisateur de Twitter et YouTuber Madan Gowri a contacté le chef de Tesla Musk lui-même sur Twitter pour « exiger » l’entrée des voitures électriques en Inde.

« Cher @elonmusk s’il vous plaît, lancez les voitures Tesla en Inde dès que possible! » l’utilisateur tout en partageant un instantané d’un brillant Tesla Model S Plaid.

« Nous voulons le faire, mais les droits d’importation sont de loin les plus élevés au monde de tous les grands pays! » Musk a écrit en réponse avant d’ajouter: « De plus, les véhicules à énergie propre sont traités de la même manière que le diesel ou l’essence, ce qui ne semble pas tout à fait conforme aux objectifs climatiques de l’Inde. »

Nous voulons le faire, mais les droits d’importation sont de loin les plus élevés au monde de tous les grands pays ! De plus, les véhicules à énergie propre sont traités de la même manière que le diesel ou l’essence, ce qui ne semble pas tout à fait conforme aux objectifs climatiques de l’Inde. – Elon Musk (@elonmusk) 23 juillet 2021

« Mais nous avons bon espoir. »

Mais nous espérons qu’il y aura au moins un allégement tarifaire temporaire pour les véhicules électriques. Ce serait très apprécié. — Elon Musk (@elonmusk) 23 juillet 2021

Répondant à un autre utilisateur, Musk a déclaré que la configuration de l’usine en Inde était « très probable » si Tesla recevait un signal vert avec des droits d’importation.

Si Tesla parvient à réussir avec des véhicules importés, alors une usine en Inde est fort probable. — Elon Musk (@elonmusk) 23 juillet 2021

D’autres constructeurs automobiles de luxe en Inde ont également fait pression sur le gouvernement dans le passé pour réduire les taxes sur les voitures importées, mais ont eu peu de succès en raison de l’opposition de rivaux avec des opérations nationales.

Tesla, qui vise à commencer les ventes en Inde cette année, a déclaré dans une lettre aux ministères et au principal groupe de réflexion du pays, Niti Aayog, qu’une réduction des taxes fédérales sur les importations de voitures électriques entièrement assemblées à 40 % serait plus appropriée, selon les sources. .

Cela se compare aux taux actuels de 60 % pour les voitures dont le prix est inférieur à 40 000 $ et de 100 % pour celles dont le prix est supérieur à 40 000 $.

Le ministre indien des Transports Nitin Gadkari a déclaré Reuters en mars que l’Inde serait disposée à offrir des incitations pour garantir que le coût de production de Tesla dans le pays soit inférieur à celui de la Chine, mais uniquement s’il est fabriqué localement.

(Avec des entrées Reuters)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici