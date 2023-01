Un utilisateur de Twitter critique les louanges de SRK sur la photo de la robe de sa fille Suhana et est scolarisé

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a une approche remarquable de la mode. Elle a récemment assisté à une fête à Dubaï après laquelle elle a laissé tomber un paquet de photos affichant son look. Alors que les fans et amis de la starlette se sont douchés amoureux, c’est le commentaire de papa Shah Rukh Khan qui a retenu l’attention de tous. Réagissant à la publication, SRK a déclaré : “Bébé trop élégant… si contraire aux pyjamas que vous portez à la maison !!!” Suhana a déclaré : “@iamsrk Merci.” Ce n’est pas la première fois que SRK laisse un tel commentaire sur la photo de sa fille. Alors que la plupart des gens trouvent ses commentaires adorables, un utilisateur de Twitter s’est rendu sur le site de micro-blogging et a écrit : “Sérieusement, je ne sais pas pour vous, mais quel genre de père commente une telle chose sur les photos de sa fille.”

Il a partagé l'image de Suhana Khan avec le commentaire de SRK.

Nommé Tushar, l’utilisateur est maintenant scolarisé par d’autres utilisateurs. “Iss comment pe Kya problem hai je veux dire à partir de quel contexte.. mujhe toh koi prb najar nei aa raha”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit, “rien ne va pas avec sa robe et son commentaire. Arrêtez de ruiner l’image d’un lien pieux avec votre niveau de mentalité de gouttière.”

«Oui, comment ose-t-il. En bon père de famille, il aurait dû lui demander de porter un châle/pardessus ou lui conseiller de rentrer tôt à la maison ou réciter une prière en son nom. Hope Tushar, monsieur, organise un cours intensif sur la façon d’être un bon père afin que les simples mortels puissent apprendre”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Voici quelques réponses :

Comment peut-on sexualiser une conversation aussi anodine entre un père et sa fille ? Montre comment vous verriez votre propre fille et les jeunes femmes de votre famille. https://t.co/ERujIHm3Uy— ` (@FourOverthrows) 27 janvier 2023

Ce n’est pas grave si tu n’étais pas aimé par tes parents mais tu es le gars qui a l’esprit sale en sexualisant ça, personne n’a pensé à son commentaire de cette façon si je suis honnête https://t.co/xHecvnIw2d— varun (@varunnnn02) 27 janvier 2023

Pendant ce temps, sur le front du travail, Suhana fera bientôt ses débuts à Bollywood avec l’original Netflix de Zoya Akhtar, The Archies. Outre Suhana, le film marquera également les débuts de la fille cadette de Boney Kapoor, Khushi Kapoor, ainsi que les débuts du petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda. En dehors d’eux, le spectacle met également en vedette Mihir Ahuja, Dot, Yuvraj Menda et Vedang Raina.

