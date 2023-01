Un utilisateur de Twitter célèbre de manière hilarante le 11e anniversaire d’avoir été « signalé » par Virat Kohli

Un utilisateur de Twitter Desi appelé Er. Ishaan a régulièrement tweeté à Virat Kohli pendant 11 ans. Le « bœuf » a commencé quand Ishaan a apparemment utilisé un « langage grossier » dans un tweet à Kohli, après quoi le joueur de cricket lui a écrit : « votre compte a été signalé et sera bientôt désactivé. ne tweete pas si tu veux utiliser un langage grossier [sic].” Cela a diminué en 2011. À partir de l’année suivante, avec quelques intervalles entre les deux, Ishaan a continué à tweeter à Kohli, lui rappelant que son compte n’avait en fait pas été supprimé.

Maintenant, le 13 janvier, Ishaan a de nouveau tweeté. “Cela fait 11 ans encore aujourd’hui que je suis actif”, écrit-il.

Cela fait 11 ans encore aujourd’hui que je suis actif.— Euh. ishaan (@ishaan3) 13 janvier 2023

C’est un homme de concentration, d’engagement et de volonté— Dariya Dil (@DariyaDil1306) 17 janvier 2023

Le dévouement des fans (et des trolls) envers Kohli est clairement exceptionnel. Par exemple, un fan a décidé de ne pas se marier avant d’avoir vu son joueur de cricket préféré atteindre la barre des trois chiffres. Aman Agarwal, 34 ans, a pris son compte Twitter officiel et a partagé une image de lui-même dans sa tenue de mariage. “J’ai demandé le 71e siècle mais il a marqué 74e lors de ma journée spéciale”, lit la légende. Aman a partagé un collage où d’un côté il a été vu tenant la pancarte “Je ne me marierai pas jusqu’à ce que Virat Kohli marque son 71e”. De l’autre côté, il y a une photo de lui portant un sherwani de mariage, devant sa télé.

« Moment de bien-être !!!! Félicitations et que Dieu vous bénisse avec une vie conjugale heureuse”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Une promesse a été faite une fois et cette promesse a été tenue. Shaadi mubarak bhai.”

